台股開盤下跌85點 台積電開低10元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股17日開盤指數下跌85.73點，開盤指數為25,543.91點。台積電（2330）開盤價1,270元，下跌10元。

群益投顧表示，指數回檔一天再改寫歷史新高，技術面維持多頭格局，但成交量稍嫌不足，等待Fed利率決策，預期短線持續高檔震盪。盤面個股輪動快速，確實依短線技術面汰弱留強換股操作。

操作題材可留意：

1.國際大廠紛紛喊漲，台記憶體喜迎春風一SanDisk先前宣布調漲售價一成後，業界指出美光通知客戶暫停產品報價一周及洽談⻑約，為調漲報價做準備，據傳這次調DRAM漲幅度高達二至三成，車用與工業產品更可能上漲七成。預期國內記憶體供應鏈也將跟進，挹注營運成⻑動能。

2.上游材料供不應求，年底載板可能短缺─AI伺服器帶旺相關載板需求，PCB上游關鍵材料T-Glass持續供不應求，供需缺口仍達25%，不僅使ABF載板交期拉⻑，且部分新專案報價大漲超過三成甚至四成，預估第4季BT載板與高階ABF載板將再進行價格調漲，年底更可能出現供應短缺的情況。

周二（17日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為45,757.9點，下跌125.55點、跌幅0.27%；S&P500指數下跌0.13%；那斯達克指數下跌0.07%；費半指數上漲0.32%。台積電ADR漲0.57%

三大法人周二集中市場合計買超235.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超270億元，投信賣超45.1億元，自營商（自行買賣）賣超15.5億元，自營商（避險）買超26.5億元。

費城半導體指數連九日走揚續創新高，也寫下近八年來最長連漲紀錄。公債殖利率持穩，10年期公債殖利率持平於4.025%。金價再創新高，突破每英兩3,688美元。

永豐期貨說，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加968口至5,364口，其中，外資淨空單減少652口至18,244口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少153口至1,217口。

選擇權未平倉量部分，09月大量區買權OI落在26,000點，賣權最大OI落在25,000點 ; 月買權最大OI落在27,000點，月賣權最大OI落在24,100點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.41上升至1.64。VIX指數下降0.21至20.2。外資台指期買權淨金額1.45億元 ; 賣權淨金額0.04億元。整體選擇權籌碼面偏多。

