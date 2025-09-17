台積電創高台股收盤新高 法人關注Fed會前賣壓

美股道瓊工業指數下跌，但費城半導體指數小漲，台積電ADR收漲，台股16日在台積電創高領軍下也創高。不過法人認為，台股近日不斷創高，市場關心美國聯準會（Fed）利率會議降息前，台股是否出現獲利了結賣壓。

美國8月零售銷售數據優於分析師預期，顯然未受川普關稅效應逐漸在美國經濟擴散所影響，市場轉而關注聯邦準備理事會的決策會議，美股4大指數今天收盤漲跌互見。

道瓊工業指數下跌125.55點或0.27%，收報45757.90點；標普500指數微跌8.52點或0.13%，收在6606.76點；那斯達克指數小挫14.79點或0.07%，收22333.96點；費城半導體指數小漲19.39點或0.32%，收6079.22點。

台股16日盤中高點25664.81點，創歷史新高，終場上漲272.48點，收在25629.64點，創收盤新高，三大法人合計買超236.3億元。台積電16日除息，午盤創新天價1285元，最後以1280元作收，上漲30元。

受俄羅斯石油產業面臨壓力日增和中東衝突加劇因素影響，國際油價今天收紅。紐約商品交易所西德州中級原油10月結算價上漲1.22美元或1.93%，收報每桶64.52美元。

電源供應器大廠光寶科16日代子公司LITE-ONSINGAPORE PTE.LTD.公告，LITE-ON Singapore董事會決議發放現金股利5億美元，除息基準日為9月16日。

光寶科今年成立50週年，為深化東南亞市場，有意擴大新加坡辦公室規模。LITE-ON Singapore於8月中宣布擬收購註冊於新加坡的建設公司DAIZUPROPERTY 100%股權，以取得其所持有的新加坡辦公大樓資產。

被動元件大廠國巨公開收購日本芝浦電子（Shibaura Electronics）有重大進展，日本媒體昨天晚間報導，芝浦電子支持國巨提出公開收購案。對此國巨晚間透過新聞稿表示，感謝芝浦電子正式表達支持國巨公開收購提案、並建議股東參與此次投標。