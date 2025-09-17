台股昨（16）日再締新猷，加權指數終場大漲272點收在25,629點。統計上市櫃股票合計上漲家數雖有975家，但下跌家數仍達721家，顯示不少個股並未跟隨指數同步上揚，反映市場資金正在高度篩選，投資人追捧焦點集中在少數「強中強」股票。

法人認為，台積電（2330）上演秒填息行情，以新天價1,280元作收，單日就貢獻大盤逾230點漲點，儘管大盤指數創下歷史新高，此波漲勢卻呈現台積電「一個人的武林」現象，其他個股漲勢受到排擠，顯示市場內在結構分歧。

台股昨天共有八檔個股股價創新高，除台積電外，還有矽格、竹陞科技、中台、鈺邦、台達電、佳能及禾榮科。

這八檔個股股價此時脫穎而出，意味其基本面、題材或資金追捧熱度獲得市場認可。

與此同時，也有八檔個股創下掛牌以來新低價，包括基士德-KY、中華資安、愛派司、大洋-KY、立誠、永固-KY、申豐及日盛台駿，凸顯市場M型化走勢。

第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧副總經理黃文清等指出，從技術面觀察，台股在台積電帶動下，已突破上周四高點25,541點，顯示籌碼換手成功，只要能守住昨日紅K低點25,335點，預期後續將挑戰26,000點關卡。

然而由於盤勢主要由台積電領漲，若其他個股未能止跌回穩，大盤仍有回測可能。此外，部分強勢股連續上漲後，震盪幅度開始加劇，法人建議操作不宜過度追價，並留意盤面個股漲跌分歧風險。