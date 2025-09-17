快訊

相對論／致照顧者的故事 林靜芸：眾人回響喚醒林芳郁

雙颱接力！「米塔」明生成、「樺加沙」成颱機率達90% 對台具威脅

台股買盤追捧強勢股

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

台股昨（16）日再締新猷，加權指數終場大漲272點收在25,629點。統計上市櫃股票合計上漲家數雖有975家，但下跌家數仍達721家，顯示不少個股並未跟隨指數同步上揚，反映市場資金正在高度篩選，投資人追捧焦點集中在少數「強中強」股票。

法人認為，台積電（2330）上演秒填息行情，以新天價1,280元作收，單日就貢獻大盤逾230點漲點，儘管大盤指數創下歷史新高，此波漲勢卻呈現台積電「一個人的武林」現象，其他個股漲勢受到排擠，顯示市場內在結構分歧。

台股昨天共有八檔個股股價創新高，除台積電外，還有矽格、竹陞科技、中台、鈺邦、台達電、佳能及禾榮科。

這八檔個股股價此時脫穎而出，意味其基本面、題材或資金追捧熱度獲得市場認可。

與此同時，也有八檔個股創下掛牌以來新低價，包括基士德-KY、中華資安、愛派司、大洋-KY、立誠、永固-KY、申豐及日盛台駿，凸顯市場M型化走勢。

第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧副總經理黃文清等指出，從技術面觀察，台股在台積電帶動下，已突破上周四高點25,541點，顯示籌碼換手成功，只要能守住昨日紅K低點25,335點，預期後續將挑戰26,000點關卡。

然而由於盤勢主要由台積電領漲，若其他個股未能止跌回穩，大盤仍有回測可能。此外，部分強勢股連續上漲後，震盪幅度開始加劇，法人建議操作不宜過度追價，並留意盤面個股漲跌分歧風險。

台股 個股 台積電

延伸閱讀

外資續買超270億元！搶進DRAM雙雄逾9.3萬張、台積電也大回血

權王台積電勁揚30元！台股上漲272點收25,629點 盤中、收盤同創新高

25,664台股再創歷史新高！哲哲示警：台股可能「先上後下」出現震盪

台積電男＝理想伴侶？她讚「認真有魅力」求認識 網酸爆：超商店員也是

相關新聞

台積秒填息 台股衝出六亮點…權王引領大盤創紀錄

台積電昨（16）日季配息除息上演第九次「秒填息」秀，收盤攻上1,280元天價，引領台股同步創新高，締造六大歷史新高紀錄。

台股買盤追捧強勢股

台股昨（16）日再締新猷，加權指數終場大漲272點收在25,629點。統計上市櫃股票合計上漲家數雖有975家，但下跌家數...

綠能、缺電概念股 資金捧

AI產業蓬勃發展與半導體高耗能需求，電力供應穩定性成為台灣產業發展關鍵。興達電廠意外事件凸顯台灣電力供應的脆弱性，也讓市...

PCB 族群再掀比價行情

PCB族群的ABF高階載板供不應求與BT載板漲價題材再度受到關注，隨著市場資金回籠，載板龍頭欣興（3037）、南電，以及...

就市論勢／AI、半導體概念 可布局

台灣股市再創歷史新高，在全球AI浪潮強力驅動下，加權指數昨（16）日大漲272點，終場收25,629點，成交量能溫和放大至4,551億元。素有「護國神山」之稱的晶圓代工龍頭股價同步刷新紀錄，凸顯台灣在全球半導體及AI供應鏈中無可取代的關鍵地位。

兆豐證進駐高雄資管專區

兆豐證券9月15日獲得金管會同意，進駐高雄資產管理專區試辦業務，試辦期至115年6月30日。金管會於今年7月1日成立「亞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。