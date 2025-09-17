台積秒填息 台股衝出六亮點…權王引領大盤創紀錄

經濟日報／ 記者張瀞文尹慧中／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台積電（2330）昨（16）日季配息除息上演第九次「秒填息」秀，收盤攻上1,280元天價，引領台股同步創新高，締造六大歷史新高紀錄。

台股昨天的六大新高紀錄包括：加權指數盤中及收盤點位、上市及上市櫃總市值、台積電盤中及收盤價、半導體指數收盤、電子指數收盤、台指期盤中及收盤。

台積電昨日首次進行季配息5元除息，除息參考價1,250元，第一盤以1,265元、上漲15元開出，是實施季配息以來，第19度當日填息，盤中最高衝上1,285元，終場收1,280元、漲30元，市值33.19兆元，同寫新猷，挹注大盤漲點逾230點。

權王發威，大盤昨日開高走高，價漲量增，加權指數盤中創25,664點新高，終場大漲272點收25,629點，亦為收盤新高，成交金額4,551億元，較前一天放大11.5%。台指期盤中25,663點、收盤25,629點，也都是新高。

台股創新高，帶動集中市場市值同步登頂、達82.76兆元；櫃買指數漲1.3%，櫃買市場市值增至6.82兆元，上市櫃市值合計89.58兆元，逼近90兆元，也是空前紀錄。

昨天資金重回台積電、聯發科等電子權值股，推升電子股成交占大盤比重提高至77%，為去年2月15日77.2%以來新高。電子類股指數漲1.4%，收1,491.37點，創新高；半導體類股指數上漲2%，收761.18點，也是新高。

三大法人昨日合計買超235.9億元。其中，外資再買超270億元，連11買，累計1,552.8億元。投信賣超45.1億元，連16賣、累計495.1億元；自營商買超11億元，連十買、累計464.9億元。

