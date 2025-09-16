調查：台灣投資人近三成在市場下跌時勇於加碼 為亞太區最高

富達國際「亞太區投資者調查」顯示，今年以來，全球金融市場大幅震盪，亞太投資人更趨審慎。不過，在金融產品單日跌價10%時，29%的台灣投資人傾向加碼，比例為亞太區最高。

在金融商品一日之內跌價10%時，27%的澳洲投資人傾向加碼，中國大陸投資人有30%選擇出場。平均而言，62%亞太區投資人表示維持既有投資，21%逢低買進，17%選擇出場。

這項調查由富達國際委託YouGov於5月15-28日在六個亞太市場（澳洲、日本、中國大陸、台灣、香港、新加坡）進行，共成功訪問6,525名年齡介於18-69歲人士，受訪台灣投資人每月收入至少新台幣3萬元。

調查顯示，若所持有投資產品單日上漲10%，57%亞太區投資人表示會繼續持有，31%獲利了結，12%加碼。地區差異十分明顯，日本（72%）、新加坡（60%）及台灣投資人（57%）最傾向繼續持有；中國大陸（41%）及香港（41%）較多選擇獲利了結；澳洲（21%）及新加坡（14%）則趁勢加碼。

今年金融市場充滿不確定性，43%亞太區投資人增加現金儲蓄，39%則選擇增加投資。另有19%減少投資。不少台灣投資人雖然傾向逢低加碼，但也有約25%表示今年以來已減少投資。

調查顯示，如果獲得一筆相當於一年薪資的意外之財，亞太區投資人平均分配33%在儲蓄，33%用來投資，20%消費，14%償還債務。其中，日本（40%）和中國大陸（36%）投資人更傾向儲蓄；台灣（36%）和澳洲（35%）更傾向用於投資。

富達國際大中華區銷售業務負責人暨富達投信董事長李少傑表示，整體而言，亞太區投資人更傾向現金儲蓄而非投資，台灣投資人則在波動市場中維持穩健策略，更傾向下跌時加碼、上漲時維持現有投資部位。雖然投資人財務狀況各不相同，但長期參與市場仍是實現理想回報的關鍵。