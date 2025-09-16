歷史大多頭將來襲？台指期夜盤高檔震盪、暫守穩25,600點

台指期夜盤16日以25,620點開低，盤中走勢呈現高檔震盪格局。截至晚間8點半，台指期夜盤報25,609點、小跌16點、跌幅0.06%；盤初空頭賣壓出籠、最低達25,578點，但在多方買盤推升下，盤中最高攀至25,649點，高低點落差達71點，於平盤附近高檔震盪，暫時守穩25,600點。

由技術面觀察，日K暫由紅翻黑，均線呈現多頭排列，5日線與10日線持續上揚，顯示短期趨勢仍偏強；KD指標亦維持高檔頓化，建議留意短線過熱疑慮，但多方動能尚未完全消退。MACD柱狀體則持續翻紅，DIF與MACD線同樣位於零軸上方，多頭格局尚未改變。

綜合元富、永豐期貨表示，美國聯準會（Fed）將於本周召開會議，為多個主要央行中備受矚目的焦點，而貨幣政策決策可能為今年剩餘時間的市場走向定下基調。

另外，今日期貨日盤市場氛圍呈現樂觀，如台積電（2330）除息秒填息，盤中直攻1,280元再寫歷史新高，不僅展現市場對台積電後市的高度信心，更凸顯權值股強勢回歸所帶來的資金動能效應，等於替市場打了一劑強心針，短期攻高動能已經確立，只要量能與板塊輪動能跟上，歷史大多頭格局確實正在開啟。

不過，目前期貨夜盤表現震盪，後市權值股若持續領軍，台股距離26,000點僅剩一步之遙，心理關卡突破後，將帶動市場進一步宣告歷史大多頭的到來。

然而，必須留意國際變數可能帶來的波動，包括美元走勢、利率政策、以及美股科技股的同步表現，若外資買盤暫緩或國際資金移動，短線可能在高檔遇到震盪。