快訊

大學生活才7天…夜校女大生遭17歲前男友砍死 校方哀痛「未能實現夢想」

5車撞成一團！台88線高雄段事故嚴重塞車 現場一片狼藉2人受傷

台中沙鹿命案…男「44秒狠砍31刀」殺前女友 死者父母認屍不發一語

年報揭露永續資訊 首波125家百億元上市櫃先開跑

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
永續示意圖。圖／AI生成
永續示意圖。圖／AI生成

為推動我國接軌國際財務報導準則（IFRS）永續揭露準則，加速永續相關財務資訊的可比較性、提升投資人信賴和引導永續資金投入，協助企業落實淨零轉型與資訊透明，金管會表示，首波資本額達新台幣100億元以上的125家上市櫃公司，將自2026年會計年度起率先開始適用永續準則編制永續資訊，並揭露於年報中，即2027年要開始揭露，若未依規定揭露，可能觸犯證交法而有相關裁罰。

金管會證期局副局長黃厚銘指出，自明年會計年度起，按上市櫃公司實收資本額分三階段適用，並於年報中以專章方式揭露永續相關財務資訊，資本額達新台幣100億元以上的上市櫃公司共計125家會率先適用，將於明年開始適用永續準則編製永續資訊，即2027年年報開始需揭露永續資訊。

證期局補充，由於永續資訊是規定需揭露在年報中，若上市櫃公司沒按照規定揭露，將適用證交法規定裁處罰金，實務上會由司法機關判斷。

另考量國內上市櫃公司不同的行業特性，黃厚銘說，由金管會偕同證交所、櫃買中心、會計研究發展基金會所成立的「推動我國接軌IFRS永續揭露準則」專案小組，今年起已公布的產業包含鋼鐵、硬體、半導體、石油與天然氣及電子製造服務等5類，近期將再新增醫療設備與用品、服飾配件、工業機械、商業銀行及建築材料5類，共計10個行業範例，均已公開於「IFRS永續揭露準則專區」／實務指引及範例項下，供企業善加運用。

此外，為使上市櫃公司熟悉IFRS永續準則相關規定及運用揭露範例，專案小組已陸續舉辦多場IFRS永續準則相關宣導會及實作坊，並辦理溫室氣體範疇三盤查工作坊，今年亦預計於第4季10～11月於新竹、台北、高雄、台中辦理宣導會，協助企業運用上開揭露範例編製永續資訊，及進行溫室氣體盤查方法之宣導，另對於第二階段導入之上市櫃公司（資本額達50億元以上未達100億元者），亦將協助擬定導入計畫。

新台幣 金管會

延伸閱讀

金管會公布ICS最新四分類資本等級 級距分類大鬆綁

金管會保險局：不會為三商美邦併購給監理寬容

券商網站指台積電為中國台灣 王定宇促金管會訂罰則

台商投資大陸資金創史上最大減額 金管會：持續觀察關稅影響

相關新聞

外資續買超270億元！搶進DRAM雙雄逾9.3萬張、台積電也大回血

台積電（2330）16日秒填息，盤中一度飆至1,285元、收1,280元，市值攀上33.19兆元，刷新多項歷史紀錄，激勵...

三大法人買超236億助攻！台積電市值飆33.19兆、DRAM雙雄爆百萬成交量

由於權王台積電（2330）秒填息，並創下盤中1,285元、收盤1,280元，市值33.19兆的三項新高，帶動台股大盤氣勢...

權王台積電勁揚30元！台股上漲272點收25,629點 盤中、收盤同創新高

台股16日走高，早盤以25,335點開出，盤中最高一度達25,664點，終場收25,629點，上漲272點，漲幅1.07...

台股飆破25,600點創高 專家指有二大推動力

台股16日盤中再漲破25,600點創新高，強勢的台股表現超乎市場預期。國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強指出，台股創高...

空軍慘虧1650萬...人生歸零！狼大惋惜5點提醒：別輕信網紅說的9月魔咒

昨天在脆看到一篇很紅的「空軍畢業文」，作者虧了1650萬，40歲歸零。老實講，他的文字蠻真，沒有甩鍋，還直接承認是自己被影響才做錯判斷，心態挺好的。這點已經比一堆賠錢還在怪別人的好太多了。（姑且不論是不是創作文） 如果從我的角度來看（尤其最近行情正熱）想給他，也順便給大家幾個提醒：

AI可望持續領攻 第4季台股主動式基金可望搶鏡演出

隨著美國公布8月非農就業數據接連低於市場預期，大幅推升投資人對於聯準會9月降息的預期，加上NVIDIA公布財報再度交出亮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。