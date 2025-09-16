年報揭露永續資訊 首波125家百億元上市櫃先開跑

為推動我國接軌國際財務報導準則（IFRS）永續揭露準則，加速永續相關財務資訊的可比較性、提升投資人信賴和引導永續資金投入，協助企業落實淨零轉型與資訊透明，金管會表示，首波資本額達新台幣100億元以上的125家上市櫃公司，將自2026年會計年度起率先開始適用永續準則編制永續資訊，並揭露於年報中，即2027年要開始揭露，若未依規定揭露，可能觸犯證交法而有相關裁罰。

金管會證期局副局長黃厚銘指出，自明年會計年度起，按上市櫃公司實收資本額分三階段適用，並於年報中以專章方式揭露永續相關財務資訊，資本額達新台幣100億元以上的上市櫃公司共計125家會率先適用，將於明年開始適用永續準則編製永續資訊，即2027年年報開始需揭露永續資訊。

證期局補充，由於永續資訊是規定需揭露在年報中，若上市櫃公司沒按照規定揭露，將適用證交法規定裁處罰金，實務上會由司法機關判斷。

另考量國內上市櫃公司不同的行業特性，黃厚銘說，由金管會偕同證交所、櫃買中心、會計研究發展基金會所成立的「推動我國接軌IFRS永續揭露準則」專案小組，今年起已公布的產業包含鋼鐵、硬體、半導體、石油與天然氣及電子製造服務等5類，近期將再新增醫療設備與用品、服飾配件、工業機械、商業銀行及建築材料5類，共計10個行業範例，均已公開於「IFRS永續揭露準則專區」／實務指引及範例項下，供企業善加運用。

此外，為使上市櫃公司熟悉IFRS永續準則相關規定及運用揭露範例，專案小組已陸續舉辦多場IFRS永續準則相關宣導會及實作坊，並辦理溫室氣體範疇三盤查工作坊，今年亦預計於第4季10～11月於新竹、台北、高雄、台中辦理宣導會，協助企業運用上開揭露範例編製永續資訊，及進行溫室氣體盤查方法之宣導，另對於第二階段導入之上市櫃公司（資本額達50億元以上未達100億元者），亦將協助擬定導入計畫。