台灣航空股迎轉機 大摩最看好這檔

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

摩根士丹利（大摩）在最新釋出的「台灣航空產業」報告中指出，儘管今年航空股表現不佳，但已充分反映了宏觀面的不確定性。展望未來 9 至 12 個月內，大摩看到航空股由穩定的營收成長與利潤率擴張所驅動的上行潛力。

因此大摩初評航空產業，即給予「符合預期」（In Line）的看法，不過大摩更偏好長榮航（2618），主因對客運的依賴度更高，能更充分受惠出入境旅遊復甦，因此給予「優於大盤」評級，目標價46.5元；華航（2610）則為「中立」，目標價22元。

大摩台股策略分析師兼傳統產業分析師程世維指出，除了短期內的利多外，事實上，台灣的航空產業，更受惠長線三利多發酵，包括GDP復甦、桃園國際機場擴建將支撐長期成長、及燃油價格穩定等，因此看多航空產業發展前景。

程世維說，在總體環境方面，隨台灣 GDP 的復甦帶動，經濟指標表現正向，如出口穩定、股市強勁等，將推動旅遊需求不斷增強。預估長榮航在 2025-2027 年的RPK（銷售延人公里數）將以 4% 的年複合成長率（CAGR）增長。

而在桃園國際機場擴建方面，隨該計劃預計於 2027 年試營運、2030 年完工，將進一步支撐航空股的長期增長。此外，燃油價格穩定與嚴格的成本控制，將支持航空股利潤率走揚（燃油通常占航空股營運成本約 25-35%）。

根據大摩的全球商品團隊預期，隨供給增加，預估油價在今年第3季將呈現下行趨勢，降低航空股燃油成本波動，同時，長榮航與華航在地面及機上作業的效率提升措施，也提供了額外的利潤率上行空間與更強勁的獲利前景。

程世維表示，長榮航除基本面支持更強的獲利成長外，由於外資持股比重已降至近十年低點，再加上融券回補、殖利率較高，這些因素意味著股價下行空間有限、投資人情緒改善，且相對華航將有更佳的股東報酬，因此較為偏好。

油價 大摩 長榮航

