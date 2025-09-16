外資續買超270億元！搶進DRAM雙雄逾9.3萬張、台積電也大回血

台積電（2330）16日秒填息，盤中一度飆至1,285元、收1,280元，市值攀上33.19兆元，刷新多項歷史紀錄，激勵台股集中市場指數同步改寫盤中25,664.81點、收盤25,629.64點的歷史天價，成交值擴大至4,420.91億元。三大法人買超合計236.31億元，其中，外資連續11個交易日加碼，單日再買超270.04億元，累計連續買超金額已達2,443.83億元。

觀察外資買賣超個股發現，蟬聯台股人氣冠亞軍的DRAM雙雄，今日也同登外資買超個股冠亞軍。其中，南亞科（2408）買超53,729張摘金、華邦電（2344）買超39,601張奪銀，雙雄合計買超達93,331張；此外，台積電也獲外資買超13,670張、位列第七名；另，金控股也有三檔擠進前十，分別為第三名的中信金（2891）、第六名的台新新光金（2887）與第九名的國泰金（2882）。

另觀察賣超前十大個股中，有五檔ETF相關，其中又以「00712」賣超9,984張最多。