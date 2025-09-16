TISA上路兩個月...8月淨申購總額破億元 這支基金一檔囊括逾六成資金

投信投顧公會公布TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）上架第二個月申購狀況，20檔TISA級別基金合計吸引上億資金流入，較首月大幅成長近4倍，8月淨申購金額為1.06億元，其中，最受矚目的0050連結基金一檔囊括逾6,700萬元，占比超過六成，持續為TISA投資人首選。

統計8月各TISA級別基金申贖狀況，0050連結基金獲6,719萬元淨申購，一舉較TISA首月的2,050萬增加近4,700萬元；其它各基金則單月申購雖尚未突破千萬，但也均較7月顯著成長。第二至五名依序為0056連結基金656萬元、統一台灣動力基金639萬元、統一大滿貫基金603萬元、安聯四季成長組合基金553萬元。

法人認為，0050連結基金績效與0050連動，因為純粹以市值選股，絕對不會錯過台股大盤上漲行情，且持有的皆為上市指標權值股，目前證交所公布的定期定額前20大個股，全數為0050成分股，透過0050連結基金也能完整投資。

0050最新規模已突破7,000億元，經理費率再下降低於0.1014%，未來突破7500億將降至0.1%，0050連結基金持有0050，將同步受惠。同時，0050連結基金TISA級別採不配息設計，會將股息自動再投入，除了增加複利效果，也為投資人省去配息匯費、再投入手續費等成本。

長期推廣0050投資的財經教授周冠男，針對0050連結基金TISA級別也在個人臉書指出，其具有節稅、節省健保補充費、節省配息摩擦成本，以及股息再投入的複利效果，任何省下來的經理費用，都是未來資本成長的動能。

統一大滿貫暨統一台灣動力基金經理人張哲瑋分析，近來部分AI族群雖出現較為明顯的波動，但主要原因來自於逢高獲利了結的賣壓，整體而言，AI需求仍然相當強勁，美國雲端巨頭今明兩年的資本支出不斷上修，新進業者如Elon Musk於2023年創立的AI新創公司相繼投入，都將使AI伺服器持續供不應求。

展望後市，市場M型化格局中，個股表現也將更趨兩極化。預期AI發展將帶動伺服器、網通、光纖建設等硬體需求成長，具備市占率和技術領先優勢的台廠將優先受惠；此外，AI應用漸趨成熟，各國大力投入研發人形機器人，後續表現值得投資人期待。