快訊

2025縣市長滿意度出爐！綠營4席退步 黃偉哲首度掉入衝刺組現警訊

監視器拍下最後身影！台中女大生被砍10多刀慘死 警方查出凶嫌身分

TISA上路兩個月...8月淨申購總額破億元 這支基金一檔囊括逾六成資金

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
TISA級別8月淨申購前五名。資料來源：投信投顧公會 單位：萬元 統計至8/31 高瑜君／製表
TISA級別8月淨申購前五名。資料來源：投信投顧公會 單位：萬元 統計至8/31 高瑜君／製表

投信投顧公會公布TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）上架第二個月申購狀況，20檔TISA級別基金合計吸引上億資金流入，較首月大幅成長近4倍，8月淨申購金額為1.06億元，其中，最受矚目的0050連結基金一檔囊括逾6,700萬元，占比超過六成，持續為TISA投資人首選。

統計8月各TISA級別基金申贖狀況，0050連結基金獲6,719萬元淨申購，一舉較TISA首月的2,050萬增加近4,700萬元；其它各基金則單月申購雖尚未突破千萬，但也均較7月顯著成長。第二至五名依序為0056連結基金656萬元、統一台灣動力基金639萬元、統一大滿貫基金603萬元、安聯四季成長組合基金553萬元。

法人認為，0050連結基金績效與0050連動，因為純粹以市值選股，絕對不會錯過台股大盤上漲行情，且持有的皆為上市指標權值股，目前證交所公布的定期定額前20大個股，全數為0050成分股，透過0050連結基金也能完整投資。

0050最新規模已突破7,000億元，經理費率再下降低於0.1014%，未來突破7500億將降至0.1%，0050連結基金持有0050，將同步受惠。同時，0050連結基金TISA級別採不配息設計，會將股息自動再投入，除了增加複利效果，也為投資人省去配息匯費、再投入手續費等成本。

長期推廣0050投資的財經教授周冠男，針對0050連結基金TISA級別也在個人臉書指出，其具有節稅、節省健保補充費、節省配息摩擦成本，以及股息再投入的複利效果，任何省下來的經理費用，都是未來資本成長的動能。

統一大滿貫暨統一台灣動力基金經理人張哲瑋分析，近來部分AI族群雖出現較為明顯的波動，但主要原因來自於逢高獲利了結的賣壓，整體而言，AI需求仍然相當強勁，美國雲端巨頭今明兩年的資本支出不斷上修，新進業者如Elon Musk於2023年創立的AI新創公司相繼投入，都將使AI伺服器持續供不應求。

展望後市，市場M型化格局中，個股表現也將更趨兩極化。預期AI發展將帶動伺服器、網通、光纖建設等硬體需求成長，具備市占率和技術領先優勢的台廠將優先受惠；此外，AI應用漸趨成熟，各國大力投入研發人形機器人，後續表現值得投資人期待。

AI

延伸閱讀

每月千元定期定額 靠TISA存千萬退休金

【專家之眼】已經吃乾抹淨，還裝可憐？TISA租稅優惠

美網／終結辛納硬地大滿貫連勝 阿爾卡拉斯奪生涯第6冠重返球王

TISA理財照過來／安聯四季成長 大而美

相關新聞

三大法人買超236億助攻！台積電市值飆33.19兆、DRAM雙雄爆百萬成交量

由於權王台積電（2330）秒填息，並創下盤中1,285元、收盤1,280元，市值33.19兆的三項新高，帶動台股大盤氣勢...

權王台積電勁揚30元！台股上漲272點收25,629點 盤中、收盤同創新高

台股16日走高，早盤以25,335點開出，盤中最高一度達25,664點，終場收25,629點，上漲272點，漲幅1.07...

台股飆破25,600點創高 專家指有二大推動力

台股16日盤中再漲破25,600點創新高，強勢的台股表現超乎市場預期。國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強指出，台股創高...

空軍慘虧1650萬...人生歸零！狼大惋惜5點提醒：別輕信網紅說的9月魔咒

昨天在脆看到一篇很紅的「空軍畢業文」，作者虧了1650萬，40歲歸零。老實講，他的文字蠻真，沒有甩鍋，還直接承認是自己被影響才做錯判斷，心態挺好的。這點已經比一堆賠錢還在怪別人的好太多了。（姑且不論是不是創作文） 如果從我的角度來看（尤其最近行情正熱）想給他，也順便給大家幾個提醒：

AI可望持續領攻 第4季台股主動式基金可望搶鏡演出

隨著美國公布8月非農就業數據接連低於市場預期，大幅推升投資人對於聯準會9月降息的預期，加上NVIDIA公布財報再度交出亮...

台積電開高15元秒填息 台股開低走高漲逾百點

台股16日開盤指數下跌21.7點，開盤指數為25,335.46點。台積電（2330）開盤價1,265元，上漲15元。因台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。