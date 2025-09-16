三大法人買超236億助攻！台積電市值飆33.19兆、DRAM雙雄爆百萬成交量

由於權王台積電（2330）秒填息，並創下盤中1,285元、收盤1,280元，市值33.19兆的三項新高，帶動台股大盤氣勢如虹。16日集中市場指數同步刷新盤中25,664.81點與收盤25,629.64點的歷史天價，成交值也放大至4,420.91億元。三大法人買超236.31億元。

統計三大法人16日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超270.04億元，投信賣超44.74億元；自營商買超（合計）11.02億元，其中自營商（自行買賣）賣超15.52億元、自營商（避險）買超26.53億元。

盤面上，台積電領軍攻高之外，股王信驊（5274）強勢上揚4.02%，收復5,000元大關、站上5,045元；DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）量能充足，持續走高，其中南亞科更一度觸及漲停。聯發科（2454）則強攻逾3%，叩關1,545元；相較之下，鴻海（2317）雖開高，但終場小幅下跌0.23%，表現相對平淡。此外，AFB三雄也量價俱揚，南電（8046）收漲停196.5元，欣興（3037）挾逾6.2萬張大量、收高7.04%，報152元，景碩（3189）亦大漲7.8%、收110.5元。

統計今日成交值超過百億元個股有7檔，除鴻海小跌外、其餘皆漲。依序為：台積電511.28億元，股價漲2.4%、收1,280元；南亞科297.98億元，股價漲9.67%、收69.2元；華邦電175.34億元，股價漲4.29%、收27.95元；金居（8358）134.54億元，股價漲1.66%、收214元；聯發科124.58億元，股價漲3.37%、收1535元；台達電（2308）124.43億元，股價漲0.6%、收841元；鴻海106.68億元，股價跌0.23%、收215.5元。

統計今日成交量超過十萬大張個股有4檔，其中，今日除息首日的ETF人氣王「00919」也在列，此外，DRAM雙雄持續蟬聯人氣冠亞軍，兩檔合併成交量更突破百萬張。依序為：華邦電成交639,316張，股價漲4.29%、收27.95元；南亞科成交442,090張，股價漲9.67%、收69.2元；群益台灣精選高息（00919）成交116,582張，股價漲0.47%、收21.35元；漢磊（3707）成交112,652張，股價漲1.11%、收63.6元。