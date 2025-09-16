東方風能、鴻勁、永擎與長廣 4家通過證交所上市審議
臺灣證券交易所16日第22屆第5次董事會決議，近期召開有價證券上市審議委員會，4家公司經審議後，決議通過其普通股股票上市申請案，此次通過審議的公司包括：東方風能（7786）、鴻勁（7769）、永擎（7711）與長廣（7795）。
除了東方風能為永豐金證券主辦承銷，其餘3家公司均為元大證券主辦承銷，替元大下半年增添不少業績。
東方風能申請已公開發行普通股股票計156,561,444股上市，鴻勁精密申請已公開發行普通股股票計161,600,000股上市，永擎電子申請已公開發行普通股62,394,695股上市；而長廣精機申請已公開發行普通股70,828,500股普通股股票上市案，全數獲得董事會同意通過。
根據證交所公布的審議結果，這4家公司已分別於近期通過上市審議委員會的審查。此審議結果將進一步陳報主管機關，待完成相關程序後，即可正式上市交易。
