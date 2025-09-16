快訊

天使浪貓狂蹭撒嬌 抬頭瞬間讓想收編女子幻滅：沒見過這麼醜的

權王台積電勁揚30元！台股上漲272點收25,629點 盤中、收盤同創新高

律師訝異借紫南宮發財金沒還會催繳 廟方：怕香客忘了

00919除息登場 年化殖利率逾10% 朝填息邁進

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
群益台灣精選高息（00919）今日除息，年化殖利率逾10%，圖為經理人謝明志 。圖／本報資料照片
群益台灣精選高息（00919）今日除息，年化殖利率逾10%，圖為經理人謝明志 。圖／本報資料照片

群益台灣精選高息ETF（00919）16日迎來除息，除息參考價落在21.25元，今日以21.35元收盤，高於參考價，買盤積極進場，朝填息方向邁進。

00919本次每單位配息0.54元，雖然比上季的0.72元縮水約25%，單次金額下滑，但換算下來年化配息率仍維持逾10%，並連續10季站穩雙位數殖利率水準。受益人數也突破133萬人，顯示市場震盪之際，高股息ETF依舊是投資人追捧的標的。法人指出，高息資產具備息收保護與相對抗跌特性，適合作為穩健資金的中長期配置工具。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，國人熱愛台股ETF是因為其波動度相對個股與大盤來的低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。台股高股息ETF的特性偏向高配息兼具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，惟市場資金若大舉向特定族群靠攏，高股息ETF的投資人往往需具備較長的投資耐心。台股近期雖然持續創新高，不過考量接下來大盤呈現區間波動可能性偏高。穩健型的投資人，可將部分獲利實現的資金布局高息ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 高股息

延伸閱讀

月領1萬00918僅需約98.8萬…定存要多7倍本金！老牛：靠總報酬、填息力說話

台股再創新高！00961除息首日同步秒填息展現強勢…資產規模逼近50億

39檔債券ETF 本周除息 七檔年化配息率逾6%

投資人搶搭年化配息10%列車 這檔ETF登人氣成交王

相關新聞

高股息ETF績效不如前？阿格力：00918今年仍繳出5.45％表現

高股息ETF還能存嗎？ 今年高股息ETF績效不如前兩年，大家都怎麼處理？我自己在2023年9月送我兒子00918當生日禮，剛剛打開APP熊熊想起這件事，平常他帳戶的持股們就是定期定額或買了就丟著

月領1萬00918僅需約98.8萬…定存要多7倍本金！老牛：靠總報酬、填息力說話

配息不香？「總報酬」才夠硬 很多人投資高股息ETF時，盯著配息金額，心裡默默祈禱：越多越香！ 但現實卻常像追劇，預告超精彩，正片卻劇情崩壞。果然「配出多少」和「能填回來」根本是兩回事。

搶搭年化配息10%列車！00919續扮ETF人王、邁向填息路

15日00919價量齊揚登上ETF人氣成交王，今日除息首日，更搭上台積電、台股創高順風車，邁向填息路。

00919除息登場 年化殖利率逾10% 朝填息邁進

群益台灣精選高息ETF（00919）16日迎來除息，除息參考價落在21.25元，今日以21.35元收盤，高於參考價，買盤...

台股再創新高！00961除息首日同步秒填息展現強勢…資產規模逼近50億

採月配息機制、受益人數達2.9萬人的FT臺灣永續高息（00961），今（16）日除息0.048元，除息前一交易日收盤價9.22元，除息參考價約9.17元。 受惠台股今日開低走高強勢表現，盤中大漲

資產暴衝至1000萬回想當時被酸「存骨」！存股哥：再買進2張00878

＊原文發文時間為9月14日 剛開始存股的時候，我坐在一間摩斯漢堡，用紙筆計算以當時的我，要多少年才能達到股票市值千萬，那時沒什麼工具可以做複利計算，所以我每年用5%複利自己慢慢加，就這樣寫滿一整頁筆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。