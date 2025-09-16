快訊

天使浪貓狂蹭撒嬌 抬頭瞬間讓想收編女子幻滅：沒見過這麼醜的

權王台積電勁揚30元！台股上漲272點收25,629點 盤中、收盤同創新高

律師訝異借紫南宮發財金沒還會催繳 廟方：怕香客忘了

權王台積電勁揚30元！台股上漲272點收25,629點 盤中、收盤同創新高

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股16日走高，早盤以25,335點開出，盤中最高一度達25,664點，終場收25,629點，上漲272點，漲幅1.07%，成交量增至4,420億元，盤中、收盤同創新高，權王台積電（2330）則是收1,280元，上漲30元，同樣寫下新高。櫃買則收259點，漲幅1.37%。

其餘權值股部分，聯發科（2454）、南亞科（2408）、欣興（3037）、光寶科（2301）等表現較為強勢，而台光電（2383）、廣達（2382）、中華電（2412）等則表現較弱。

盤面上類股以半導體、營建、運動休閒、電子零組件較為強勢，另外生技、塑膠、水泥、油電燃氣等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有南亞科、華邦電（2344）、金居（8358）、聯發科、台達電（2308）、群聯（8299）、欣興、環球晶（6488）、漢磊（3707）等。

而量大弱勢的則有，雙鴻（3324）、奇鋐（3017）、康霈*（6919）、緯穎（6669）、世芯-KY（3661）、臻鼎-KY（4958）、台光電、廣達、東元（1504）等。

統一投顧表示，Fed本周將重啟降息，預期釋出利率點陣圖將持續降息，有利市場資金面及風險資產偏好提升；台股上周五創高後拉回休息，連三天整理未破五日線，強勢多頭整理，今台積電將除息，明日台指期結算，本周尚有Meta開發者大會、Nvidia與OpenAI等企業領袖將隨川普出訪英國、航太暨國防工業展、央行放鬆房市管制等利多題材，預期台股短線震盪、類股輪動。

操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，聚焦族群：AI概念股、半導體先進製程相關、高速傳輸、材料升級或替代概念股、PCB供應鏈、蘋概股、軍工及生技等。

台股 台積電

延伸閱讀

25,664台股再創歷史新高！哲哲示警：台股可能「先上後下」出現震盪

台積電男＝理想伴侶？她讚「認真有魅力」求認識 網酸爆：超商店員也是

投顧：美股收漲Meta大會受矚目 台股聚焦AI產業

台積電股價不回頭、甲骨文飆36%！沒AI就BI 他點執政者壓力：會形成政壇大地震

相關新聞

台股飆破25,600點創高 專家指有二大推動力

台股16日盤中再漲破25,600點創新高，強勢的台股表現超乎市場預期。國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強指出，台股創高...

權王台積電勁揚30元！台股上漲272點收25,629點 盤中、收盤同創新高

台股16日走高，早盤以25,335點開出，盤中最高一度達25,664點，終場收25,629點，上漲272點，漲幅1.07...

00919除息登場 年化殖利率逾10% 朝填息邁進

群益台灣精選高息ETF（00919）16日迎來除息，除息參考價落在21.25元，今日以21.35元收盤，高於參考價，買盤...

空軍慘虧1650萬...人生歸零！狼大惋惜5點提醒：別輕信網紅說的9月魔咒

昨天在脆看到一篇很紅的「空軍畢業文」，作者虧了1650萬，40歲歸零。老實講，他的文字蠻真，沒有甩鍋，還直接承認是自己被影響才做錯判斷，心態挺好的。這點已經比一堆賠錢還在怪別人的好太多了。（姑且不論是不是創作文） 如果從我的角度來看（尤其最近行情正熱）想給他，也順便給大家幾個提醒：

AI可望持續領攻 第4季台股主動式基金可望搶鏡演出

隨著美國公布8月非農就業數據接連低於市場預期，大幅推升投資人對於聯準會9月降息的預期，加上NVIDIA公布財報再度交出亮...

台積電開高15元秒填息 台股開低走高漲逾百點

台股16日開盤指數下跌21.7點，開盤指數為25,335.46點。台積電（2330）開盤價1,265元，上漲15元。因台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。