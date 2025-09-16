權王台積電勁揚30元！台股上漲272點收25,629點 盤中、收盤同創新高
台股16日走高，早盤以25,335點開出，盤中最高一度達25,664點，終場收25,629點，上漲272點，漲幅1.07%，成交量增至4,420億元，盤中、收盤同創新高，權王台積電（2330）則是收1,280元，上漲30元，同樣寫下新高。櫃買則收259點，漲幅1.37%。
其餘權值股部分，聯發科（2454）、南亞科（2408）、欣興（3037）、光寶科（2301）等表現較為強勢，而台光電（2383）、廣達（2382）、中華電（2412）等則表現較弱。
盤面上類股以半導體、營建、運動休閒、電子零組件較為強勢，另外生技、塑膠、水泥、油電燃氣等較為弱勢。
觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有南亞科、華邦電（2344）、金居（8358）、聯發科、台達電（2308）、群聯（8299）、欣興、環球晶（6488）、漢磊（3707）等。
而量大弱勢的則有，雙鴻（3324）、奇鋐（3017）、康霈*（6919）、緯穎（6669）、世芯-KY（3661）、臻鼎-KY（4958）、台光電、廣達、東元（1504）等。
統一投顧表示，Fed本周將重啟降息，預期釋出利率點陣圖將持續降息，有利市場資金面及風險資產偏好提升；台股上周五創高後拉回休息，連三天整理未破五日線，強勢多頭整理，今台積電將除息，明日台指期結算，本周尚有Meta開發者大會、Nvidia與OpenAI等企業領袖將隨川普出訪英國、航太暨國防工業展、央行放鬆房市管制等利多題材，預期台股短線震盪、類股輪動。
操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，聚焦族群：AI概念股、半導體先進製程相關、高速傳輸、材料升級或替代概念股、PCB供應鏈、蘋概股、軍工及生技等。
