富達：風險情緒持續轉好 看好日股及新興股市 對美歐股中立

富達國際指出，降息預期與人工智慧（AI）類股財報強勁，推動全球主要股市走強。儘管美國8月通貨膨脹出現黏滯性，但在核心通膨與服務性項目未出現明顯價格壓力。核心通膨符合預期，加上先前公布的就業數據疲軟，市場期待美國聯準會（Fed）採取降息行動。

根據期貨市場預估，Fed本月降息機率達95%，且今年共有3碼（即0.75個百分點）的降息空間。富達指出，通膨數據推動美國公債走勢，美債標售結果優於市場預期，進一步加強市場對美國公債的信心。

歐洲央行（ECB）則維持政策利率2%，符合市場預期。最近公布的通膨數據處於可控區間，ECB官員普遍認為俄烏衝突的物價壓力已逐步緩解。在經歷連續降息後，整體貨幣政策已在適當區間，加上美歐貿易協議有助於降低經濟不確定性，多數官員支持保持現狀。

富達國際指出，儘管歐洲部分產業仍面臨15%的貿易關稅，但製造業長期疲弱的現象已接近尾聲，企業信心也呈回升趨勢，顯示歐元區經濟目前仍展現出一定韌性。由於美歐貿易協定底定，在ECB最新經濟展望中，上調今年區域經濟成長率預期。

在資產配置方面，雖然降息有利資金行情，但整體來看，富達對美股及歐股都維持中立投資評等，對日股及新興市場則是「加碼」。其中，日股最近表現良好，且指標已轉弱，因此將日股評等由原先的「大幅加碼」下調成「加碼」。