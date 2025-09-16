空軍慘虧1650萬...人生歸零！狼大惋惜5點提醒：別輕信網紅說的9月魔咒

＊原文時間9月11日。

昨天在脆看到一篇很紅的「空軍畢業文」，作者虧了1650萬，40歲歸零。老實講，他的文字蠻真，沒有甩鍋，還直接承認是自己被影響才做錯判斷，心態挺好的。這點已經比一堆賠錢還在怪別人的好太多了。（姑且不論是不是創作文）

如果從我的角度來看（尤其最近行情正熱）想給他，也順便給大家幾個提醒：

第一、不要預設「這裡是不是高點」

市場根本沒有絕對高點低點，只有「現在的價位」。重點應該是：如果繼續漲，我扛不扛得住？如果跌下去，我有沒有後手？不是在那邊抓頂抓底，抓到自己斷頭。

第二、網紅的嘴聽聽就好

什麼「九月常跌」、「歷史統計」這種東西，真的別當作下單依據。資訊可以看，但你的判斷不能全交出去，不然你只是從「被網紅牽著走」換成「被統計數字牽著走」。

第三、別孤注一擲

真的大資金的人，「很少」會壓到晚上睡不著，輸一筆就出局的玩法，根本很難未來。市場裡混得久的，不是那種一役成名的，而是懂得留得青山在的。

第四、1650萬算是被逼繳學費

很痛，但至少他醒了。很多人賠小錢還在找「下一個明牌」，結果一樣在送頭。如果能把這次的痛記住，以後會有紀律，這學費還算值得。

第五、別急著衝回市場

帶著債、帶著想翻身的心態去操作，只會再爆一次，先把生活顧好，把心態養回來，再想復出。錢是可以慢慢賺的，但心態壞掉，你就永遠是市場的提款機。

一句話總結：市場冷血，但也公平。沒有人能永遠抓到頂或底，唯一能控制的只有你自己。

◎本文內容已獲 善甲狼a機智生活 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。