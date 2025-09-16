台股盤中指數再創高達25,623點、大漲266點

台股16日開低走高，在台積電秒填息及AI相關題材帶動下，截至上午10點整，盤中指數最高來到25,623點，再度刷新盤中歷史新高點、最高大漲266點，整體盤勢持續高檔震盪。法人提醒，由於近期交投熱絡，但仍需留意漲多拉回、獲利了結。

安聯投信台股團隊表示，市場對降息預期樂觀，美股走勢強勁挹注市場多頭氣氛，加上台股今年以來的漲勢仍落後美股，在AI與科技相關財報題材持續發酵帶動下，盤面類股輪動，AI相關主題接棒率領大盤挑戰新高。

安聯投信台股團隊表示，美國利率政策目前仍處於限制性水準，展望與不斷變化的風險平衡可以讓聯準會調整政策立場，市場解讀在接下來的9月聯準會可望重啟降息，資金重回風險性資產，輔以美國重要法說對於全球AI基礎設施投資看法樂觀，市場持續在AI供應鏈中旬尋找新的投資機會。

回到基本面，安聯投信台股團隊表示，AI生態系統前景依然健康，多數AI相關企業管理層對未來趨勢保持正向，AI項目進展仍穩步推進。

在新AI資料中心建設公告、對新型推理AI模型對的強勁需求，以及有利高階晶片半出口政策加持下亦提振市場信心。此外，部分上游零組件及原物料在短期產能無法開出，但技術及規格升級帶動需求強勁，供不應求有望帶動漲價，成為資金追逐重心；不過仍要留意不少個股短線漲幅過大，當沖比率飆升，市場投機氣氛升高。

安聯台灣高息成長主動式ETF基金（00984A）經理人施政廷表示，在台股估值不低、波動較大情況下，最好兼顧降波動與抓機會。股息因子有機會降低投資組合波動，同時抓取AI浪潮的成長機會，有助於分散風險、穩健整體報酬。

策略上，施政廷表示，隨著近期市場來到高點、波動度也來到相對高點，在投資組合中加入多元分散，同時具有股息與成長資產，仍是較佳的應對策略，建議可挑選採取「多投資策略」的來靈活應對市場震盪與變化，把握以穩健核心高股息策略作為核心配置、搭配具股價成長的超額報酬策略作為加值選項的投資主軸。