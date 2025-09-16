台積電開高15元秒填息 台股開低走高漲逾百點

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股16日開盤指數下跌21.7點，開盤指數為25,335.46點。台積電（2330）開盤價1,265元，上漲15元。因台積電今日除息，影響指數減少40.43點，台積電除息將每股配發5元現金股利。

群益投顧表示，美國聯準會9月17日降息1碼應無懸念，市場關注FED對經濟展望與未來利率政策走向。台股10月上漲機率相對較高，因此9月下旬股價拉回時，可篩選基本面與營運展望佳績優股，分批逢低布局。

操作題材可留意：

1.英國招商之旅，輝達可望接大單─美國總統川普訂於9月16日飛抵英國，進行為期三天國是訪問，預料兩國將簽署規模超過100億美元科技協議，且OpenAI將宣布為「星際之門」資料中心計畫成立英國部門，輝達提供晶片、整體投資規模上看數十億美元。

2.蘋果新機即將正式開賣─ 蘋果新一代iPhone 17全系列與iPhone Air新機將於9月19日正式開賣，多家通路包括中華電信（2412）、台灣大（3045）、遠傳（4904）、蘋果直營店、德誼數位，momo、網家（8044）、酷澎、全電商同步開跑；iPhone 17配備Center Stage前置相機、強化自拍功能，6.3吋Super Retina XDR顯示器支援 ProMotion及 A19晶片。

周一（15日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為45,883.45點，上漲49.23點、漲幅0.11%；S&P500指數上漲0.47%；那斯達克指數上漲0.94%；費半指數上漲0.97%。台積電ADR上漲0.798%%，收在美元，較台北交易溢價為%。

標普500指數、那斯達克指數和費城半導體指數都再創歷史新高，投資人正等待本周稍晚聯準會的降息決策。電動車製造商特斯拉（Tesla）股價上漲3.6%；Google母公司Alphabet大漲超過4%，創下歷史新高，收盤市值突破3兆美元，成為美國第4家市值突破3兆美元的企業。輝達（Nvidia）收盤微跌0.04%，中國大陸宣布經初步調查，這家美國晶片製造商被發現違反反托辣斯法。

三大法人周一集中市場合計賣超47億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超25.4億元，投信賣超82.4億元，自營商（自行買賣）賣超2.7億元，自營商（避險）買超12.7億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少944口至4,396口，其中，外資淨空單增加338口至18,896口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少3,265口至1,370口。

選擇權未平倉量部分，09月大量區買權OI落在26,000點，賣權最大OI落在24,800點 ; 月買權最大OI落在27,000點，月賣權最大OI落在24,100 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.54下降至1.41。VIX指數上升1.02至20.41。外資台指期買權淨金額1.16億元 ; 賣權淨金額0.02億元。整體選擇權籌碼面偏空。

