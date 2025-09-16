投顧：美股收漲Meta大會受矚目 台股聚焦AI產業

市場預期聯準會降息，美股15日主要指數全面收漲，輝達股價下跌0.04%，台積電美國存託憑證（ADR）上漲0.79%。投顧表示，臉書母公司Meta開發者大會17日登場，預期將聚焦AI人工智慧與元宇宙，相關產業鏈動向將是市場焦點，另外聯準會FOMC（聯邦公開市場委員會）的降息動向也備受矚目。

台積電、桂盟、青松健康、錸寶等4檔上市股票今天將除息，台股加權指數開盤將因此影響台股指數40.48點；其中台積電每股配息新台幣5元，發行市值將因此減少約新台幣1297億元，占發行量加權股價指數約40.43點。

觀察美股15日表現，投資人正預期美國聯邦準備理事會（Fed）將在本週稍晚降息，其中標準普爾500指數和那斯達克指數再創歷史新高。道瓊工業指數小升49.23點或0.11%，收45883.45點；標準普爾500指數上漲30.99點或0.47%，收6615.28點；那斯達克指數勁揚207.65點或0.94%，收22348.75點；費城半導體指數揚升58.09點或0.97%，收6059.83點。

台股方面，15日跌117.48點，收在25357.16點，成交值新台幣3974.48億元。三大法人合計賣超42.06億元，其中自營商買超9.96億元，投信賣超77.48億元，外資及陸資買超25.46億元。

凱基投顧表示，技術面觀察，15日台股價跌量縮，呈現高檔震盪，但均線仍維持多頭排列，量能連續兩天低於5日均量，甚至低於20日均量，觀察短線能否持續守住5日線。