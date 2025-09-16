快訊

全新蘋果iOS 26好心動？升級恐降低iPhone電池續航 原因曝光

小鬼黃鴻升離世五年！KID、坤達齊發文悼念惹粉絲淚崩

準米塔颱風恐又強又大 氣象粉專：美國模式預測朝台灣來

投顧：美股收漲Meta大會受矚目 台股聚焦AI產業

中央社／ 台北16日電

市場預期聯準會降息，美股15日主要指數全面收漲，輝達股價下跌0.04%，台積電美國存託憑證（ADR）上漲0.79%。投顧表示，臉書母公司Meta開發者大會17日登場，預期將聚焦AI人工智慧與元宇宙，相關產業鏈動向將是市場焦點，另外聯準會FOMC（聯邦公開市場委員會）的降息動向也備受矚目。

台積電、桂盟、青松健康、錸寶等4檔上市股票今天將除息，台股加權指數開盤將因此影響台股指數40.48點；其中台積電每股配息新台幣5元，發行市值將因此減少約新台幣1297億元，占發行量加權股價指數約40.43點。

觀察美股15日表現，投資人正預期美國聯邦準備理事會（Fed）將在本週稍晚降息，其中標準普爾500指數和那斯達克指數再創歷史新高。道瓊工業指數小升49.23點或0.11%，收45883.45點；標準普爾500指數上漲30.99點或0.47%，收6615.28點；那斯達克指數勁揚207.65點或0.94%，收22348.75點；費城半導體指數揚升58.09點或0.97%，收6059.83點。

台股方面，15日跌117.48點，收在25357.16點，成交值新台幣3974.48億元。三大法人合計賣超42.06億元，其中自營商買超9.96億元，投信賣超77.48億元，外資及陸資買超25.46億元。

凱基投顧表示，技術面觀察，15日台股價跌量縮，呈現高檔震盪，但均線仍維持多頭排列，量能連續兩天低於5日均量，甚至低於20日均量，觀察短線能否持續守住5日線。

台積電 新台幣

延伸閱讀

需求持續旺 主動式ETF鎖定AI族群

投資人搶搭年化配息10%列車 這檔ETF登人氣成交王

台積除息 市場看好填息…台股觀望味濃

鮑爾談話 牽動大盤走向

相關新聞

空軍慘虧1650萬...人生歸零！狼大惋惜5點提醒：別輕信網紅說的9月魔咒

昨天在脆看到一篇很紅的「空軍畢業文」，作者虧了1650萬，40歲歸零。老實講，他的文字蠻真，沒有甩鍋，還直接承認是自己被影響才做錯判斷，心態挺好的。這點已經比一堆賠錢還在怪別人的好太多了。（姑且不論是不是創作文） 如果從我的角度來看（尤其最近行情正熱）想給他，也順便給大家幾個提醒：

降息預期點燃資金行情 外資上周大買台股56.1億美元居亞股之冠

美國就業數據出現疲軟，加上CPI（消費者物價指數）和PPI（生產者物價指數）數據顯示通膨壓力仍然可控，增幅並未過快，市場...

台股飆破25,600點創高 專家指有二大推動力

台股16日盤中再漲破25,600點創新高，強勢的台股表現超乎市場預期。國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強指出，台股創高...

台積電開高15元秒填息 台股開低走高漲逾百點

台股16日開盤指數下跌21.7點，開盤指數為25,335.46點。台積電（2330）開盤價1,265元，上漲15元。因台...

AI可望持續領攻 第4季台股主動式基金可望搶鏡演出

隨著美國公布8月非農就業數據接連低於市場預期，大幅推升投資人對於聯準會9月降息的預期，加上NVIDIA公布財報再度交出亮...

AI的下一波黑馬？三大長線主題看好

過去一年，AI概念股漲勢驚人，投資人一方面擔心錯過行情，一方面又害怕追高。「鉅亨買基金」指出，AI固然是推動全球產業變革...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。