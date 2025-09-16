台積除息 市場看好填息…台股觀望味濃

台積電（2330）今（16）日除息，但除息前夕出現部分棄息賣壓而熄火，昨日股價下跌5元、收1,255元，連帶台股也顯得有氣無力，開小高後隨即震盪拉回，終場下跌117點，收25,357點；因觀望本周聯準會FOMC會議決策，成交量縮至4,078億元，明顯價跌量縮。

三大法人終止連九買，轉為賣超47億元，主因投信賣超82.4億元，連15賣，累計賣超450億元；但外資持續買超25.4億元，連十買，累計買超2,173.7億元，惟外資在台指期未平倉淨空單小增338口至18,896口；自營商亦買超9.9億元，連九買，累計買超353.8億元。

在多空激戰之際，八大公股行庫轉賣為買，出手買超12.9億元，終止之前連續八日賣超合計476億元；五大壽險則賣超59.4億元。

在聯準會降息預期帶動下，台股昨日持續開高，最高上漲45點至25,519點，隨後震盪拉回，盤中最低下跌190點至25,284點。類股輪動快速，之前部分較強勢的族群明顯出現獲利了結賣壓，改以記憶體、第三代半導體如碳化矽、矽晶圓，以及散熱等族群表現較亮眼。

台積電今天除息，為首次季配息5元，屬於今年第1季股息，除息將使市值減少約1,297億元，加權指數蒸發40點。台新投顧副總經理黃文清分析，昨天指數下跌是中小型股出現較明顯修正，權值股都還算穩健，即便台積電除息前熄火，仍看好台積電今天能順利填息。

華南投顧董事長呂仁傑也指出，昨天加權指數雖然下跌但量縮，比爆量好。量縮主因市場觀望本周四的Fed利率決策會議，不過，外資、自營商還是維持連續買超，投信連續賣超應是接近季底，順勢獲利了結，並非看空台股。