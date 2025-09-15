泰鼎現增股 9月22日撥券
台商泰國第一大PCB廠商泰鼎-KY（4927）今日公告現金增資股票訂於114年09月22日(星期一)直接劃撥至股東指定之臺灣集中保管結算所(股)公司證券存摺帳戶，並自同日起上市買賣，如遇集中交易市場休市，則順延至次一營業日辦理。
泰鼎-KY公告，公司114年度現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會114年08月06日金管證發字第1140383736號函申報生效在案。公司擬向臺灣證券交易所(股)公司洽定股票上市買賣開始日為114年9月22日。
泰鼎-KY公告，將增資發行新股相關事項公告如下：原已上市股票：普通股219,937,988股，每股面額新臺幣10元，計新台幣2,199,379,880元。本次增資上市股票：普通股45,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣450,000,000元。累計上市總股數：普通股264,937,988股，每股面額新台幣10元，計新台幣2,649,379,880元。增資新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同，並採無實體股票發行。
