健喬將以每股現金24元溢價30.8% 最高8.2億公開收購健亞至多三成股權

健喬（4114）15日晚間宣布，為因應擴大製藥事業營運布局，該公司董事會決議通過，擬透過公開收購方式，以每股現金24元取得健亞（4130）生物科技已發行普通股股份總數之15%至30% 股權，估算總收購金額最高8.27億元。以健亞15日收盤價18.45元計算，收購溢價為30.08%。

針對健喬公開收購的大動作，健亞董事長陳正回應表示，確實之前健喬曾經向他提出投資健亞的意向，但是他強調：「雙方要結親之前，應該先談合作、累積一定的默契之後，最後才進行股權投資吧！」話語中顯示陳正的無奈。

健喬表示，本次公開收購案將向金管會申報並公告，申報日預計不晚於2025年9月16日，公開收購開始日預計不晚於2025年9月17日。預定最高收購數量為健亞普通股34,466,260股（約當於健亞已發行普通股股份總數之30.0%），最低收購數量為17,233,130股（約當健亞已發行普通股股份總數之15.0%)，若收購股權比例達最低收購數量時，本次公開收購之條件即告成就。收購期間預計至2025年10月7日屆滿，共計21天。

健喬表示，公司目前持有健亞約3.03%的股權，已經是行政院國發基金（26.7%）之外的第二大股東，健亞包括陳正在內其他前十大股東的持股比重都在1%以下，健喬看好健亞現有的產品線當中，包括止瀉藥、肌肉鬆弛劑及神經用藥都是相當有競爭力的產品。

健亞成立於1993年，位於新竹科學工業園區，專注於小分子新藥與學名藥的研發與製造，並擁有符合PIC/S GMP標準之生產工廠。健喬長期專注於藥品研發與製造，一直致力於提升本土製藥業競爭力，守護台灣基本藥物供應無缺，協助政府解決缺藥問題，期望透過本次收購促進並深化與健亞之長期合作，共同建立台灣藥品供應韌性，再逐步延伸擴展亞洲為主之海外市場。

健亞表示，透過本次公開收購，健喬擬促進雙方資源共享之機會與深化雙方之合作範疇，期望透過資源共享與流程優化，提升整體營運效率與生產彈性，創造規模經濟綜效，為雙方股東帶來更好效益。

本次收購健亞股權，為健喬遠景之策略布局，亦符合政府積極推動策略產業聯盟以提升業界實力與國際競爭力的政策方向，擬透過強化雙方在製藥產業的合作關係，為台灣製藥產業注入新成長動能，共同建立台灣藥品供應韌性，提升本土製藥產業競爭力。