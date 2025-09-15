軍工概念股熄火 外資逢低布局雷虎、長榮航太

多檔漲勢凌厲的軍工概念股今天拉回，雷虎重挫逾8%，長榮航太跌逾5%，但外資藉機布局，今天買超雷虎約1790張，終結連4賣，長榮航太也獲外資連3買，中光電則呈現土洋對作，自營商今天賣超逾2800張，外資則買超2424張。

台北國際航太暨國防工業展將於9月18日登場，因台灣國防預算大幅提升，軍工產業近期成為資本市場矚目焦點。不過，多檔漲勢凌厲的軍工概念股今天拉回，資金動能暫歇，個股表現分歧。

軍工股中，無人機概念股雷虎今天重挫逾8%，長榮航太收跌超過5%，碳基、中光電同步拉回，造船族群亦不敵賣壓，台船、龍德造船跌幅均逾8%；漢翔逆勢收紅，成為盤面亮點。

籌碼動向方面，雷虎今天獲外資買超1790張，終結連4日賣超；台船遭外資大舉賣超1.4萬張，漢翔則遭外資賣超1288張。

外資持續加碼為升，今天買超1344張；龍德造船連續2個交易日獲外資買超，累計逾1400張。

長榮航太同樣受外資青睞，已連3個交易日獲買超，累計超過2500張；亞航也連續3日獲外資加碼，累計約1200張，顯示資金對航太維修需求仍具期待。

至於中光電則呈現土洋對作格局，自營商今天賣超逾2800張，已連續3日站在賣方；外資則買超2424張，籌碼角力態勢明顯。