快訊

美拚半導體國安！川普學「台積電模式」救英特爾 外媒指有2隱憂

國慶焰火今試放！超強空拍神出最佳觀賞視角 不藏私大公開

可能有颱風！美國預測朝台灣前進 吳德榮：應持續觀察

就市論勢／食品、內需股 逢低布局

經濟日報／ 聯邦投信台股研究團隊

盤勢分析

台股在美股持續創高下，呈現多頭走勢並突破歷史高點，近期出現獲利了結賣壓，昨（15）日加權指數下跌117點收25,357點，成交量約4,078億元，此波自低點反彈以來漲幅已大，短期技術面已顯過熱跡象，包括融資餘額快速攀升及散戶當沖比維持高檔水準，顯示籌碼面凌亂，可能面臨技術性修正壓力。

FedWatch工具顯示，幾乎確定聯準會將在17日會議降息25個基點。在市場樂觀預期下，激勵全球股市多頭行情，美國、日本、南韓、台北股市紛紛創下歷史新高，股市多頭馬車持續前進。

在台灣方面，受惠於人工智慧（AI）帶動半導體拉貨潮，8月出口創下單月高點，其中，半導體出口年增37.4%，電子零組件增長34.6%，展現AI驅動下的產業爆發力。

投資建議

AI產業的結構性成長趨勢仍為中長期主軸。輝達持續受惠全球雲端服務供應商（CSP）對AI算力的龐大需求，微軟、Google等CSP業者相繼上調2025~2026年資本支出，在GB200、GB300伺服器供應鏈的推動，加上CSP業者也發展自有AI晶片（ASIC）下，AI算力需求結構性成長，中長期營運動能無虞，台廠供應鏈如晶圓代工、高階封裝、伺服器ODM等族群持續受惠。

建議投資人可趁市場拉回之際審視持股結構，優先汰換體質轉弱標的，並逢低布局產業前景明確、營運能見度高的優質個股。

看好季報良好與營收成長力道強標的如AI伺服器供應鏈等類股，受惠普發萬元的食品與內需股，建議順勢操作。

AI 伺服器

延伸閱讀

IC 設計業下半年度小月 AI、機器人、無人機撐場

第2季業績吸睛 資金轉向中小型台股商品 建議優先布局

就市論勢／半導體先進製程 可留意

光寶科、台達電 四檔夯

相關新聞

台積除息 市場看好填息…台股觀望味濃

台積電今（16）日除息，但除息前夕出現部分棄息賣壓而熄火，昨日股價下跌5元、收1,255元，連帶台股也顯得有氣無力，開小...

鮑爾談話 牽動大盤走向

聯準會（Fed）利率決策預定在台灣時間18日凌晨揭曉，目前市場預期Fed降息已是板上釘釘，不過市場更在意的是Fed主席鮑...

雙資鎖碼股 蓄勢衝

9月以來外資、自營商持續加碼台股，推動大盤攻上25,000點大關，專家建議，投資人可布局外資、自營商同買，且股價漲幅強勢...

雙低族群 資金青睞

台股近來在高檔震盪，投資人操作難度增加。在指數高檔修正之際，多數資金紛紛轉往低基期、低本益比的雙低股。法人指出，若後市震...

台積16日除息 影響大盤40點

集中市場今（16）日有台積電（2330）、桂盟（5306）、青松健康（6931）及錸寶（8104）等四檔加權指數成分股進...

就市論勢／食品、內需股 逢低布局

台股在美股持續創高下，呈現多頭走勢並突破歷史高點，近期出現獲利了結賣壓，昨（15）日加權指數下跌117點收25,357點，成交量約4,078億元，此波自低點反彈以來漲幅已大，短期技術面已顯過熱跡象，包括融資餘額快速攀升及散戶當沖比維持高檔水準，顯示籌碼面凌亂，可能面臨技術性修正壓力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。