就市論勢／食品、內需股 逢低布局

盤勢分析

台股在美股持續創高下，呈現多頭走勢並突破歷史高點，近期出現獲利了結賣壓，昨（15）日加權指數下跌117點收25,357點，成交量約4,078億元，此波自低點反彈以來漲幅已大，短期技術面已顯過熱跡象，包括融資餘額快速攀升及散戶當沖比維持高檔水準，顯示籌碼面凌亂，可能面臨技術性修正壓力。

FedWatch工具顯示，幾乎確定聯準會將在17日會議降息25個基點。在市場樂觀預期下，激勵全球股市多頭行情，美國、日本、南韓、台北股市紛紛創下歷史新高，股市多頭馬車持續前進。

在台灣方面，受惠於人工智慧（AI）帶動半導體拉貨潮，8月出口創下單月高點，其中，半導體出口年增37.4%，電子零組件增長34.6%，展現AI驅動下的產業爆發力。

投資建議

AI產業的結構性成長趨勢仍為中長期主軸。輝達持續受惠全球雲端服務供應商（CSP）對AI算力的龐大需求，微軟、Google等CSP業者相繼上調2025~2026年資本支出，在GB200、GB300伺服器供應鏈的推動，加上CSP業者也發展自有AI晶片（ASIC）下，AI算力需求結構性成長，中長期營運動能無虞，台廠供應鏈如晶圓代工、高階封裝、伺服器ODM等族群持續受惠。

建議投資人可趁市場拉回之際審視持股結構，優先汰換體質轉弱標的，並逢低布局產業前景明確、營運能見度高的優質個股。

看好季報良好與營收成長力道強標的如AI伺服器供應鏈等類股，受惠普發萬元的食品與內需股，建議順勢操作。