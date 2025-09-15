聽新聞
外資加碼25.46億連10買 布局南亞科調節華邦電
台股今天跌117.48點，收在25357.16點，外資累計10個交易日站在買方，DRAM廠強漲，但外資單日買超南亞科逾3.6萬張居冠，卻反手調節華邦電，賣超逾5.4萬張。
台股今天跌117.48點，收在25357.16點，成交值新台幣3974.48億元。三大法人合計賣超42.06億元，其中自營商買超9.96億元，投信賣超77.48億元，外資及陸資買超25.46億元。
值得注意的是，外資連10個交易日買超、自營商連9個交易日買超；投信連15個交易日賣超。
美光（Micron）股價勁揚，帶動台灣DRAM廠今天強漲，南亞科收漲停，華邦電上漲逾5%，但外資大舉買超南亞科，卻反手調節華邦電。
根據公開資訊指出，外資買超前10名中，南亞科居冠，外資買超3.6萬張，台新新光金、期街口布蘭特正2分居2、3名，買超張數分別為2.9萬張、2.8萬張，其餘依序為中信金、台玻、群益優選非投等債、國泰金、復華S&P500成長、京元電子、富邦金。
外資賣超前10名中，華邦電居冠，單日遭外資調節超過5.4萬張，台船位居第2，遭外資賣超逾1.4萬張，接續為旺宏、國巨、長榮航、神達、力積電、群創、元大台灣50（0050）、復華富時不動產。
