快訊

iPhone Air限用eSIM！3大電信「免費」申請規則一次看 這家可網路申辦

台電林口電廠2號機組故障 確定今天無法修好

川普：美中最新經貿會談超順利 周五和習近平通話

聽新聞
0:00 / 0:00

外資加碼25.46億連10買 布局南亞科調節華邦電

中央社／ 台北15日電
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股今天跌117.48點，收在25357.16點，外資累計10個交易日站在買方，DRAM廠強漲，但外資單日買超南亞科逾3.6萬張居冠，卻反手調節華邦電，賣超逾5.4萬張。

台股今天跌117.48點，收在25357.16點，成交值新台幣3974.48億元。三大法人合計賣超42.06億元，其中自營商買超9.96億元，投信賣超77.48億元，外資及陸資買超25.46億元。

值得注意的是，外資連10個交易日買超、自營商連9個交易日買超；投信連15個交易日賣超。

美光（Micron）股價勁揚，帶動台灣DRAM廠今天強漲，南亞科收漲停，華邦電上漲逾5%，但外資大舉買超南亞科，卻反手調節華邦電。

根據公開資訊指出，外資買超前10名中，南亞科居冠，外資買超3.6萬張，台新新光金、期街口布蘭特正2分居2、3名，買超張數分別為2.9萬張、2.8萬張，其餘依序為中信金、台玻、群益優選非投等債、國泰金、復華S&P500成長、京元電子、富邦金。

外資賣超前10名中，華邦電居冠，單日遭外資調節超過5.4萬張，台船位居第2，遭外資賣超逾1.4萬張，接續為旺宏、國巨、長榮航、神達、力積電、群創、元大台灣50（0050）、復華富時不動產。

外資 南亞科

延伸閱讀

誰砍的？三大法人止步連9買、轉賣超42億元 台股拉回117點

外資上周大買鴻海、華邦電 狂賣這檔PCB概念股

記憶體漲價預期點火 群聯勁揚、南亞科亮燈 華邦電與威剛齊走高

南亞科因為這個原因...股價亮燈鎖漲停

相關新聞

台積電明除息、台股蒸發逾40點 市場關注秒填息行情

臺灣證券交易所表示，16日計有台積電（2330）、桂盟（5306）、青松健康（6931）、錸寶（8104）等4檔發行量加...

AI 算力革命引爆供應鏈升規需求 法人點名這二檔出線

台股近來高檔震盪，盤面題材以「AI升規受惠股」最受投資人矚目，如電供大廠台達電（2308）在HVDC新規格題材的發酵下，...

PCB缺貨潮蔓延至下游 高盛點名這幾檔躍居受惠股

隨AI需求暢旺，輝達（NVIDIA）伺服器吸納了大量的供應鏈資源，使非輝達的部分零組件已開始供給緊張，PCB供應鏈缺貨首...

外資加碼25.46億連10買 布局南亞科調節華邦電

台股今天跌117.48點，收在25357.16點，外資累計10個交易日站在買方，DRAM廠強漲，但外資單日買超南亞科逾3...

台股終止連5日創高 投顧：強勢整理盼Fed緩步降息

台股今天終止連5個交易日創高，終場下跌117.48點，權值股、PCB族群、軍工熄火，投顧指出，多頭氣勢未反轉，守穩5日均...

軍工概念股熄火 外資逢低布局雷虎、長榮航太

多檔漲勢凌厲的軍工概念股今天拉回，雷虎重挫逾8%，長榮航太跌逾5%，但外資藉機布局，今天買超雷虎約1790張，終結連4賣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。