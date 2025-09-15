快訊

iPhone Air限用eSIM！3大電信「免費」申請規則一次看 這家可網路申辦

台電林口電廠2號機組故障 確定今天無法修好

川普：美中最新經貿會談超順利 周五和習近平通話

上奇16日啟動庫藏股 預定買回2,000張

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

上奇（6123）15日宣布，董事會決議買回庫藏股，預定買回之期間為9月16日至11月14日，預定買回數量為2,000張，上奇指出，買回股份目的為轉讓股份予員工。此外，上奇亦宣布子公司奇能數位科技股份有限公司辦理解散清算事宜。

上奇本次庫藏股買回股份總金額上限為6.22億元，預定買回之期間為9月16日至11月14日，預定買回數量為2,000張，買回區間價格為36~75元。上奇指出，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。

上奇本次預定買回股份占公司已發行股份總數之比率為3.22%。

上奇15日股價收在53.2元，上漲2.4元、漲幅4.72%；累計上奇短線股價連續四天上漲，波段漲幅達6.51%。

此外，上奇15日亦公告，子公司奇能數位科技股份有限公司辦理解散清算事宜，上奇直接持股該公司100%股權。

上奇表示，主要是為簡化集團架構及相關管理運作，故董事會通過辦理本公司直接持股100%子公司奇能數位科技股份有限公司解散清算事宜，並授權本公司董事長全權辦理。

上奇指出，本解散清算案不影響本公司業務及營運。

董事長 科技股

延伸閱讀

上奇實施庫藏股擬買回2000張 解散奇能簡化組織架構

南投縣府運用智慧科技 減少碳排提升服務獲肯定

杜絕盜採砂石 高市府啟動密集地毯式巡查

2025 傳善研究影響力決選發表會 百萬首獎揭曉 數位科技成為社福落地新解方

相關新聞

台積電明除息、台股蒸發逾40點 市場關注秒填息行情

臺灣證券交易所表示，16日計有台積電（2330）、桂盟（5306）、青松健康（6931）、錸寶（8104）等4檔發行量加...

AI 算力革命引爆供應鏈升規需求 法人點名這二檔出線

台股近來高檔震盪，盤面題材以「AI升規受惠股」最受投資人矚目，如電供大廠台達電（2308）在HVDC新規格題材的發酵下，...

PCB缺貨潮蔓延至下游 高盛點名這幾檔躍居受惠股

隨AI需求暢旺，輝達（NVIDIA）伺服器吸納了大量的供應鏈資源，使非輝達的部分零組件已開始供給緊張，PCB供應鏈缺貨首...

外資加碼25.46億連10買 布局南亞科調節華邦電

台股今天跌117.48點，收在25357.16點，外資累計10個交易日站在買方，DRAM廠強漲，但外資單日買超南亞科逾3...

台股終止連5日創高 投顧：強勢整理盼Fed緩步降息

台股今天終止連5個交易日創高，終場下跌117.48點，權值股、PCB族群、軍工熄火，投顧指出，多頭氣勢未反轉，守穩5日均...

軍工概念股熄火 外資逢低布局雷虎、長榮航太

多檔漲勢凌厲的軍工概念股今天拉回，雷虎重挫逾8%，長榮航太跌逾5%，但外資藉機布局，今天買超雷虎約1790張，終結連4賣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。