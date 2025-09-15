上奇16日啟動庫藏股 預定買回2,000張
上奇（6123）15日宣布，董事會決議買回庫藏股，預定買回之期間為9月16日至11月14日，預定買回數量為2,000張，上奇指出，買回股份目的為轉讓股份予員工。此外，上奇亦宣布子公司奇能數位科技股份有限公司辦理解散清算事宜。
上奇本次庫藏股買回股份總金額上限為6.22億元，預定買回之期間為9月16日至11月14日，預定買回數量為2,000張，買回區間價格為36~75元。上奇指出，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。
上奇本次預定買回股份占公司已發行股份總數之比率為3.22%。
上奇15日股價收在53.2元，上漲2.4元、漲幅4.72%；累計上奇短線股價連續四天上漲，波段漲幅達6.51%。
此外，上奇15日亦公告，子公司奇能數位科技股份有限公司辦理解散清算事宜，上奇直接持股該公司100%股權。
上奇表示，主要是為簡化集團架構及相關管理運作，故董事會通過辦理本公司直接持股100%子公司奇能數位科技股份有限公司解散清算事宜，並授權本公司董事長全權辦理。
上奇指出，本解散清算案不影響本公司業務及營運。
