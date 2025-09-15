PCB缺貨潮蔓延至下游 高盛點名這幾檔躍居受惠股

隨AI需求暢旺，輝達（NVIDIA）伺服器吸納了大量的供應鏈資源，使非輝達的部分零組件已開始供給緊張，PCB供應鏈缺貨首次由上游蔓延至下游。高盛證券預估，自今年底開始，BT與高階ABF載板就將開始出現供給短缺現象。

高盛科技產業分析師王冠詔在最新釋出的「亞洲科技產業」報告中指出，由於PCB上游關鍵生產材料T-Glass供給短缺，供需缺口比達到25%，已使ABF載板交期拉長、且部分新專案報價大漲超過30%、甚至40%以上。

儘管台灣 ABF 載板廠商仍持有約二至三個月的 T-glass 庫存，但高盛仍預期非輝達ABF載板價格，將自今年第4季至明年第4季，每季以5%-10%的幅度上揚，且自今年底開始，BT與高階ABF載板就將開始出現供給短缺現象。

BT載板方面，王冠詔表示，隨玻纖短缺、T-glass 交期延長、及銅箔價格上漲，推升繼7月載板漲價5%-20%後，8月又再上漲5%；而BT 載板價格的上漲，不僅是成本轉嫁，更反映載板廠希望將獲利拉回至 2022 年修正前的水準。

王冠詔據此認為，在非輝達高階需求與現貨市場曝險較高的 ABF 載板廠，未來幾季將享有更佳的價格展望；相對地，主要供應輝達AI 伺服器載板的廠商，由於將可獲得充足供應，因此相關ABF 載板價格上漲空間有限。

至於 BT 載板，則所有業者都將受惠，主因第3季價格上漲 10%-25%，並自 2025 下半年開始迎來營收與獲利成長。王冠詔預估， BT 載板產業毛利率將從 2025 上半年的 0%-5%提升至 2025 下半年起的 10%-20% 以上。

相關台廠中，王冠詔認為以南電（8046）最受惠，因此評等升至「買進」、目標價大升至280元，升幅1.2倍；臻鼎-KY（4958）維持「買進」、目標價升至215元，升幅34.3%；景碩（3189）升至「中立」，目標價升至109元，升幅41.5%；欣興（3037）維持「中立」，目標價則升至130元，升幅12%。