台股終止連5日創高 投顧：強勢整理盼Fed緩步降息

台股今天終止連5個交易日創高，終場下跌117.48點，權值股、PCB族群、軍工熄火，投顧指出，多頭氣勢未反轉，守穩5日均線，呈現強勢整理格局，市場緊盯美國時間17日聯準會（Fed）FOMC會議的降息動態，延續至明年的緩步降息是較為有利的局面。

台股今天終止連5個交易日創高，終場下跌117.48點，收在25357.16點，台積電、鴻海等權值股熄火，PCB族群漲勢退潮，軍工無人機概念股拉回。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉對中央社記者表示，台股延續上週四之後漲多整理格局，但多頭氣勢未反轉，守穩5日均線，呈現強勢整理格局。

他表示，市場緊盯17日FOMC（聯邦公開市場委員會）會議的降息動態，也留意聯準會對勞動市場以及未來經濟展望，投資人對於降息已有期待，相關利多已經反映8、9成，但市場樂觀情緒澎湃，在結果出爐前，仍有相當機率可望創高。

他進一步說，市場關注降息會是1碼或2碼，但如果一口氣降2碼，可能會陷入經濟是不是真的這麼差的恐慌情緒，因此緩步降息，年底前2碼、明年也2碼的腳步，可能會是市場最期待的方式。