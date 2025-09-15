快訊

柯文哲再度交保...柯媽一度誤會加保金 確認後喜極而泣：真的是好孩子

柯文哲再度交保理由曝光 法院多加條件「這些人」不得騷擾恐嚇

維持交保！柯文哲19:05步出法院沿路與小草握手 應曉薇鞠躬致意

台股終止連5日創高 投顧：強勢整理盼Fed緩步降息

中央社／ 台北15日電
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股今天終止連5個交易日創高，終場下跌117.48點，權值股、PCB族群、軍工熄火，投顧指出，多頭氣勢未反轉，守穩5日均線，呈現強勢整理格局，市場緊盯美國時間17日聯準會（Fed）FOMC會議的降息動態，延續至明年的緩步降息是較為有利的局面。

台股今天終止連5個交易日創高，終場下跌117.48點，收在25357.16點，台積電、鴻海等權值股熄火，PCB族群漲勢退潮，軍工無人機概念股拉回。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉對中央社記者表示，台股延續上週四之後漲多整理格局，但多頭氣勢未反轉，守穩5日均線，呈現強勢整理格局。

他表示，市場緊盯17日FOMC（聯邦公開市場委員會）會議的降息動態，也留意聯準會對勞動市場以及未來經濟展望，投資人對於降息已有期待，相關利多已經反映8、9成，但市場樂觀情緒澎湃，在結果出爐前，仍有相當機率可望創高。

他進一步說，市場關注降息會是1碼或2碼，但如果一口氣降2碼，可能會陷入經濟是不是真的這麼差的恐慌情緒，因此緩步降息，年底前2碼、明年也2碼的腳步，可能會是市場最期待的方式。

降息 台股 權值股

延伸閱讀

台灣明年有條件降息？ 國泰台大團隊揭兩大關鍵

施俊吉籲央行暫緩降息 豐年為荒年留糧、雨季為旱季儲水

熱門高股息00919等15檔台股 ETF 今為搶息最後買進日

熱門高息00919等15檔台股ETF 今搶息最後買進日

相關新聞

台積電明除息、台股蒸發逾40點 市場關注秒填息行情

臺灣證券交易所表示，16日計有台積電（2330）、桂盟（5306）、青松健康（6931）、錸寶（8104）等4檔發行量加...

誰砍的？三大法人止步連9買、轉賣超42億元 台股拉回117點

台股15日止步連5日創高，在台積電（2330）、鴻海（2317）、台達電（2308）等電子要角紛紛回落下，大盤指數同步陷...

外資上週買超1587億創紀錄 加碼鴻海17.5萬張排第1

台股上週連5個交易日收盤指數創歷史新高，外資大舉回補，根據證交所統計，上週外資自集中市場買超高達新台幣1587.58億元...

外資上周大買鴻海、華邦電 狂賣這檔PCB概念股

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超1,587.58億元，其中，買超鴻海（2317）17.55萬張最多、另賣超...

PCB缺貨潮蔓延至下游 高盛點名這幾檔躍居受惠股

隨AI需求暢旺，輝達（NVIDIA）伺服器吸納了大量的供應鏈資源，使非輝達的部分零組件已開始供給緊張，PCB供應鏈缺貨首...

台股終止連5日創高 投顧：強勢整理盼Fed緩步降息

台股今天終止連5個交易日創高，終場下跌117.48點，權值股、PCB族群、軍工熄火，投顧指出，多頭氣勢未反轉，守穩5日均...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。