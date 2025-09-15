AI 算力革命引爆供應鏈升規需求 法人點名這二檔出線

台股近來高檔震盪，盤面題材以「AI升規受惠股」最受投資人矚目，如電供大廠台達電（2308）在HVDC新規格題材的發酵下，近來股價強勢走揚；雙鴻（3324）則在AI液冷商機大爆發的催動下，15日股價攀波段高，表現均相當強勢。

隨AI已躍居投資市場的主旋律，關注度極高，連產業變化也成為投資人矚目的焦點。如AI升規趨勢中，包括電源供應器、散熱、PCB、記憶體等零組件的升規變化，均引爆市場熱議，特別是電供與散熱，更是買盤競逐的焦點。

事實上，由於AI的算力革命方興未艾，效能的躍進正以前所未有的速度推高電源與散熱的需求。如輝達（NVIDIA）伺服器機櫃電壓，從一般常見的54V DC 一口氣拉高到800V DC的高壓直流電，HVDC將引爆一場資料中心的節能革命。

根據廠商試驗，以一座具有規模的資料中心為例，倘若將電網通過變壓器整流為800V高壓直流電，直接餵入伺服器，除降低功率轉換，每年更可節省超過4,300萬度電，大大的降低電費與散熱成本。

散熱方面，目前供應鏈的 GB300 液冷產品已開始拉貨，雙鴻 6 月已小量出貨相關產品，預估放量時間將落在第4季。受惠 AI 伺服器大量採用液冷， 預期雙鴻全年伺服器液冷營收將超過三成，超越氣冷成為貢獻最大的主力產品。