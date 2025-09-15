快訊

台南初選民調／謝龍介狂追！僅差陳亭妃5個百分點、大贏林俊憲

柯文哲羈押？不羈押？ 台北地院合議庭18:30宣示

韓職啦啦隊4年只賺40萬 李多慧曝人生4大危機…來台扭轉黑暗時刻

證交所：寶綠特16日起 得融資券交易

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所表示，塑膠回收再生廠綠特-KY（6887）16日起上市滿6個月且每股淨值在票面以上，因此投資人可以操作開始融資券交易。

寶綠特-KY半年報顯示其每股淨值達34.48元，上半年營收24.48億元，毛利率22.65%，年增2.58個百分點；上半年稅後淨利1.62億元，每股稅後純益（EPS）2.28元。

觀察寶綠特-KY股價，15日下跌0.28％收70.3元，公司掛牌以來曾衝破百元門檻至102元。目前股價則處於空頭排列，技術指標日KD也呈現低檔向下態勢，位階基期較低。

證交所依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，查上市股票寶綠特-KY自114年3月10日上市至今已滿6個月，且符合前開標準之規定，爰公告自9月16日起得為融資融券交易。

融券 淨值

延伸閱讀

外資上周大買鴻海、華邦電 狂賣這檔PCB概念股

主動式ETF權證 有影

台日跨境ETF 18日掛牌

打造亞洲資產管理中心嶄新成果 首檔台日跨境ETF 009812即將登場

相關新聞

台積電明除息、台股蒸發逾40點 市場關注秒填息行情

臺灣證券交易所表示，16日計有台積電（2330）、桂盟（5306）、青松健康（6931）、錸寶（8104）等4檔發行量加...

誰砍的？三大法人止步連9買、轉賣超42億元 台股拉回117點

台股15日止步連5日創高，在台積電（2330）、鴻海（2317）、台達電（2308）等電子要角紛紛回落下，大盤指數同步陷...

外資上週買超1587億創紀錄 加碼鴻海17.5萬張排第1

台股上週連5個交易日收盤指數創歷史新高，外資大舉回補，根據證交所統計，上週外資自集中市場買超高達新台幣1587.58億元...

外資上周大買鴻海、華邦電 狂賣這檔PCB概念股

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超1,587.58億元，其中，買超鴻海（2317）17.55萬張最多、另賣超...

AI 算力革命引爆供應鏈升規需求 法人點名這二檔出線

台股近來高檔震盪，盤面題材以「AI升規受惠股」最受投資人矚目，如電供大廠台達電（2308）在HVDC新規格題材的發酵下，...

降息預期增 優先布局中短天期、高品質債

隨著聯準會降息預期大幅升溫，固定收益產品的投資吸引力同步提升。瀚亞投信表示，展望2025年第4季，債券市場仍具投資機會，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。