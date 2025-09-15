證交所：寶綠特16日起 得融資券交易
臺灣證券交易所表示，塑膠回收再生廠綠特-KY（6887）16日起上市滿6個月且每股淨值在票面以上，因此投資人可以操作開始融資券交易。
寶綠特-KY半年報顯示其每股淨值達34.48元，上半年營收24.48億元，毛利率22.65%，年增2.58個百分點；上半年稅後淨利1.62億元，每股稅後純益（EPS）2.28元。
觀察寶綠特-KY股價，15日下跌0.28％收70.3元，公司掛牌以來曾衝破百元門檻至102元。目前股價則處於空頭排列，技術指標日KD也呈現低檔向下態勢，位階基期較低。
證交所依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，查上市股票寶綠特-KY自114年3月10日上市至今已滿6個月，且符合前開標準之規定，爰公告自9月16日起得為融資融券交易。
