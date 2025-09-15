快訊

台南初選民調／謝龍介狂追！僅差陳亭妃5個百分點、大贏林俊憲

柯文哲羈押？不羈押？ 台北地院合議庭18:30宣示

韓職啦啦隊4年只賺40萬 李多慧曝人生4大危機…來台扭轉黑暗時刻

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電明除息、台股蒸發逾40點 市場關注秒填息行情

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

臺灣證券交易所表示，16日計有台積電（2330）、桂盟（5306）、青松健康（6931）、錸寶（8104）等4檔發行量加權股價指數成分股票除息交易，其中，台積電發行市值將減少約1,297億元，占發行量加權股價指數約40.43點。前述4檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約40.48點。

證交所表示，遇採樣股票除息時，因除息不必調整指數基值，其發行股數不變，但股價因配發現金股利而下降，發行市值將減少，故依各除息股票的發行股數大小、現金股利高低而對相關股價指數產生大小不同的影響。

此外，發行量加權股價指數的基值是依「加權股價指數編製要點及分類指數規則」維護，為維持股價指數的連續性，該指數的計算公式：股價指數＝所有採樣股票總發行市值÷當日基值×100。當採樣股票遇股東無償配股除權時，發行股數增加而股價下降，其發行市值（股價×發行股數）仍維持不變，故不影響股價指數。

證交所於每日亦編有相關股價指數的「報酬指數」，除遇股票除息時調整指數基值，該等指數不受現金股利影響而反映市值變動外，報酬指數調整基值的條件與股價指數相同，為衡量投資績效之重要指標。

有關股票除權除息訊息，各上市公司於公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）均有完整的公告內容，相關訊息亦張貼於臺灣證交所網站（https://www.twse.com.tw）首頁/市場公 告/除權除息及「基本市況報導」（https://mis.twse.com.tw）之市場公告。

股票 除息 股價指數

延伸閱讀

台股高檔、高房價疑慮未歇 國泰台大團隊揭明年限貸令是否鬆綁

前8月我對外投資達314.5億美元 台積電200億美元海外避險獲准

熱門高股息00919等15檔台股 ETF 今為搶息最後買進日

熱門高息00919等15檔台股ETF 今搶息最後買進日

相關新聞

台積電明除息、台股蒸發逾40點 市場關注秒填息行情

臺灣證券交易所表示，16日計有台積電（2330）、桂盟（5306）、青松健康（6931）、錸寶（8104）等4檔發行量加...

誰砍的？三大法人止步連9買、轉賣超42億元 台股拉回117點

台股15日止步連5日創高，在台積電（2330）、鴻海（2317）、台達電（2308）等電子要角紛紛回落下，大盤指數同步陷...

外資上週買超1587億創紀錄 加碼鴻海17.5萬張排第1

台股上週連5個交易日收盤指數創歷史新高，外資大舉回補，根據證交所統計，上週外資自集中市場買超高達新台幣1587.58億元...

外資上周大買鴻海、華邦電 狂賣這檔PCB概念股

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超1,587.58億元，其中，買超鴻海（2317）17.55萬張最多、另賣超...

AI 算力革命引爆供應鏈升規需求 法人點名這二檔出線

台股近來高檔震盪，盤面題材以「AI升規受惠股」最受投資人矚目，如電供大廠台達電（2308）在HVDC新規格題材的發酵下，...

降息預期增 優先布局中短天期、高品質債

隨著聯準會降息預期大幅升溫，固定收益產品的投資吸引力同步提升。瀚亞投信表示，展望2025年第4季，債券市場仍具投資機會，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。