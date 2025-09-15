誰砍的？三大法人止步連9買、轉賣超42億元 台股拉回117點

台股15日止步連5日創高，在台積電（2330）、鴻海（2317）、台達電（2308）等電子要角紛紛回落下，大盤指數同步陷入低漲震盪，盤面倚靠營建、綠能環保、汽車等少數傳產類股，以及富邦金（2881）、中信金（2891）、台新新光金（2887）等金控要角抗空，盤中最高25,519.94點、最低25,284.17點，終場跌117.48點、收25,357.16點，成交值縮減至3,974億元。三大法人在投信連15個交易日賣超下，止步連9買、反手調節42.06億元。

統計三大法人15日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）連10買、續敲進25.46億元，投信連15賣、再賣超77.49億元；自營商連9買、買超（合計）9.97億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.77億元、自營商（避險）買超12.73億元。

盤面上，今日最強勢族群非記憶體莫屬。在美光股價創高，加上停止報價引爆記憶體多頭熱情下，華邦電（2344）、南亞科（2408）分別以467,449張及253,750張成交量穩拿台股人氣冠亞軍，也成為今日台股唯二成交量突破十萬大張個股，南亞科股價更強鎖漲停63.1元，華邦電也大漲5.3%、收26.8元，激勵十銓（4967）隨之亮紅燈，廣穎（4973）、威剛（3260）、群聯（8299）、力成（6239）、宇瞻（8271）、晶豪科（3006）等同步大漲逾5%。

此外，具低基期題材的矽晶圓族群也紅光滿面，漢磊（3707）、合晶（6182）、嘉晶（3016）齊收漲停，環球晶（6488）大漲5.28%，中美晶（5483）也收高。IC設計則有盛群（6202）、通嘉（3588）、博士旺（3555）、松翰（5471）連袂漲停，凌通（4952）也大漲逾9%。

觀察今日成交值超過百億元個股有8檔，全部集中在電子族群，股價表現跌多漲少。依序為：台積電307.95億元，股價跌0.4%、收1255元；南亞科154.65億元，股價漲9.93%、收63.1元；雙鴻（3324）132.64億元，股價漲6.15%、收829元；華邦電124.57億元，股價漲5.3%、收26.8元；鴻海119.33億元，股價跌0.69%、收216元；奇鋐（3017）102.41億元，股價跌0.48%、收1045元；金居（8358）102.09億元，股價跌9.85%、收210.5元；台達電100.35億元，股價跌0.12%、收836元。