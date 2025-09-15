外資上周大買鴻海、華邦電 狂賣這檔PCB概念股
根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超1,587.58億元，其中，買超鴻海（2317）17.55萬張最多、另賣超台玻（1802）5.45萬張最多。
就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司：第一名鴻海買超17.55萬張、第二名寶成（9904）買超9.4萬張、第三名華邦電（2344）買超9.2萬張。
上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司：第一名台玻賣超5.45萬張、第二名長榮航（2618）賣超3.64萬張、第三名神達（3706）賣超3.25萬張。
證交所表示，上周（114/9/8~114/9/12）外資在集中市場總買進金額為9,168.83億元，總賣出金額為7,581.25億元，買超為1,587.58億元，另統計今年以來至9月12日止，外資總買進金額為22兆2,218.84億元，總賣出金額為22兆2,798.82億元，累計賣超為579.98億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為38兆3,594.40億元新台幣，占全體上市股票市值的46.81％，較9月5日的36兆1,690.27億元新台幣，增加2兆1,904.13億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言