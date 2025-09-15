外資上周大買鴻海、華邦電 狂賣這檔PCB概念股

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
PCB示意圖。圖／ingimage
根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超1,587.58億元，其中，買超鴻海（2317）17.55萬張最多、另賣超台玻（1802）5.45萬張最多。

就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司：第一名鴻海買超17.55萬張、第二名寶成（9904）買超9.4萬張、第三名華邦電（2344）買超9.2萬張。

上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司：第一名台玻賣超5.45萬張、第二名長榮航（2618）賣超3.64萬張、第三名神達（3706）賣超3.25萬張。

證交所表示，上周（114/9/8~114/9/12）外資在集中市場總買進金額為9,168.83億元，總賣出金額為7,581.25億元，買超為1,587.58億元，另統計今年以來至9月12日止，外資總買進金額為22兆2,218.84億元，總賣出金額為22兆2,798.82億元，累計賣超為579.98億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為38兆3,594.40億元新台幣，占全體上市股票市值的46.81％，較9月5日的36兆1,690.27億元新台幣，增加2兆1,904.13億元。

