台股下跌117點守穩5日線 權值股熄火

中央社／ 台北15日電

台股今天開高，早盤攀上25519點，逼近盤中歷史高點25541點後翻黑，盤中一度跌190點，最低觸及25284點，隨後跌幅收斂，終場下跌117.48點，收在25357.16點，守穩5日線約25219點，終止連5個交易日創收盤新高。台積電、鴻海等權值股熄火。

台股終場下跌117.48點，收25357.16點，跌幅0.46%，成交金額新台幣3974.48億元；電子股跌0.51%、金融股跌0.19%，代表中小型股票的櫃買指數下挫0.88%。

觀察權值股表現，台積電終場下跌5元，收1255元，跌幅0.4%；鴻海下跌逾0.69%，台達電下跌0.12%，聯發科平盤作收，大立光漲逾1%。

美光（Micron）股價勁揚，帶動台灣DRAM大廠強漲，南亞科收漲停，華邦電上漲逾5%。

PCB族群漲勢退潮，富喬、金像電、健鼎、定穎、德宏等指標股收黑，金居慘收跌停。

軍工無人機概念股雷虎挫逾8%，長榮航太收跌逾5%，中光電同步拉回，台船、龍德造船下跌逾8%，漢翔逆勢收紅。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股延續上週四之後漲多整理格局，但多頭氣勢未反轉，後續關注美國聯邦公開市場委員會（FOMC）釋出的降息腳步和經濟展望。

