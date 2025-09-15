快訊

降息預期增 優先布局中短天期、高品質債

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
表：Q4債市投資展望與策略建議。資料來源：瀚亞投信 資料日期：2025/9
隨著聯準會降息預期大幅升溫，固定收益產品的投資吸引力同步提升。瀚亞投信表示，展望2025年第4季，債券市場仍具投資機會，建議投資人維持審慎樂觀態度，並持續關注關稅風險，避免因評價過高或潛在信用事件而受到衝擊。投資策略上，建議以中短天期、高品質、具防禦性的債券為主要配置，達到攻守兼備的投資效果。

瀚亞投信固定收益部主管周曉蘭指出，美國近期就業數據轉弱，反映出貿易與移民政策的影響，聯準會9月降息的可能性大幅上升，市場甚至出現降息兩碼的預期。此外，「大而美」法案引發赤字擴大的疑慮，加上通膨可能再度走高，這些因素可能限制長天期債券的上行空間，因此建議美國公債仍以中短天期配置為宜。

在聯準會進入降息循環、利率壓力減輕的背景下，債券價格有望回升。企業基本面穩健，投資等級債違約率偏低，具備良好的防禦特性。目前投資等級債的殖利率仍高於歷史均值，持續為投資人提供穩定息收機會。對於長期資金而言，建議續抱投資等級債，以兼顧收益與平衡投資組合波動。

非投資等級債方面，儘管全球信用市場利差處於歷史低位，但在美國經濟短期放緩、尚無衰退風險的情況下，市場尚未出現明顯過熱或資產錯配現象。企業財務體質穩健，市場對關稅等宏觀風險的擔憂也有所緩解，整體信用風險仍在可控範圍內。瀚亞投信建議，以較高品質的非投資等級債為主，並留意低信評債的潛在風險。

新興市場方面，通膨壓力趨緩，多數新興市場央行仍具降息空間，加上聯準會的寬鬆政策有助於舒緩新興市場的利率壓力。儘管主權信用債利差近期收斂、評價偏高，未來可能溫和擴大，但新興當地債仍具選擇性布局機會，預期將受惠於降息與貨幣升值的雙重利多，仍具表現空間。

