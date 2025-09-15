市場靜待利率決策 台股終場下跌117點、收25,357點 台積電小跌5元

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股終場收25,357點，下跌117點，跌幅0.46%，成交量減至3,974億元。中央社
市場靜待聯準會本周利率決策，台股15日開高走低，早盤以25,494點開出，終場收25,357點，下跌117點，跌幅0.46%，成交量減至3,974億元，權王台積電（2330）則是收1,255元，下跌5元。櫃買則收255點，跌幅0.87%。

其餘權值股部分，鴻海（2317）、智邦（2345）、華碩（2357）、台光電（2383）等表現較為弱勢，而南亞科（2408）、廣達（2382）、中信金（2891）等則表現較弱。

盤面上類股以電機機械、網通、其他電子、電子零組件、資訊服務、玻陶、航運、光電、數位雲端等較為弱勢，另外綠能環保、營建、橡膠、造紙、觀光、水泥等較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有鴻海、奇鋐、金居、台達電、光寶科、國巨、健策、創意、中光電、雷虎、金像電、東元、世芯-KY、台耀、台光電、神達、光聖、緯穎、富喬、定穎投控等

而量大強勢的則有，南亞科、華邦電、群聯、康霈*、廣達、佳能、力成、環球晶、能率、威剛、漢翔、京元電子、漢磊、矽力-KY、台特化、仁寶等

統一投顧表示，Fed將在台灣時間18日凌晨2時宣布利率政策、川普本週帶黃仁勳訪英國談投資、中國已邀請川普赴北京與習主席舉行峰會、航太暨國防工業展18日登場、半導體研究中心宣布成立矽光子平台、META新品發布會等，眾利多因素有望帶動台股指數震盪盤堅；惟中國對美國展開反傾銷及反歧視調查、台指期外資淨空單增加且本周期貨結算，略影響投資人情緒。

操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，聚焦族群：AI概念股、半導體先進製程相關、高速傳輸、材料升級或替代概念股、PCB供應鏈、蘋概股、軍工及生技等。

台光電 南亞科

