永豐投信：AI 需求持續強勁 科技股 ETF 可逢低布局

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

市場需求逐步回升的訊號。雖然製造業短線仍承壓，不過在新訂單的回升往往是需求復甦的訊號，對於涵蓋科技與自動化龍頭的產業而言，具有中長期正面意義。永豐投信表示，隨著聯準會可能於9月採取預防性降息，加上AI需求持續強勁，科技股有望維持正面走勢。短期因關稅或供應鏈問題引發市場波動，反而提供投資人逢低布局的良機。

美國最新公布的8月ISM製造業指數報48.7，已連續六個月低於榮枯線，顯示整體製造業仍處於萎縮。但值得留意的是，新訂單指數自47.1大幅回升至51.4，重返擴張區間。根據美國商務部資料，第2季智慧財產投資年增率創四年新高，AI與自動化相關支出更是推升景氣的重要支柱。

永豐美國科技ETF基金（00886）成分股輝達與微軟在AI基礎建設上的持續投入，結合Palantir在資料分析的優勢，將推動新一波數位經濟浪潮。同時，消費性科技亦迎來新熱潮，蘋果最新發表的iPhone 17，結合AI應用與硬體創新，引領市場對智慧手機換機潮的期待，未來有望帶動整體生態系成長，並為投資人帶來新的增值契機。

永豐美國科技ETF基金涵蓋美國最具代表性的科技巨頭與AI應用領導者，包括輝達（NVIDIA）、帕蘭提爾（Palantir）、甲骨文（Oracle）、Alphabet與Meta等。這些產業在AI、大數據與自動化應用領域具有領先優勢，能在供應鏈成本與關稅挑戰下，持續展現韌性。此外，Netflix、微軟與亞馬遜等數位內容與雲端巨頭，也因需求轉強與資本支出擴大，預料將持續推升產業成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

