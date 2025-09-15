台股未破5日線都還有戲！法人點名選股不選市「這族群」優先買

台股上周天天漲，且持續在刷新收盤新高，外資單周買超1,587億元，寫下單周買超歷史紀錄，15日卻出現開高後拉回的走勢，台積電（2330）、鴻海（2317）等權值股休息；法人坦言，本周利多及利空因素雜陳，但資金行情下只要未跌破5日線，多頭就還在；另有分析師則是強調，指數位於高檔，要提防Fed降息的利多出盡，這時候選股不選市。

法人點名「低基期」股是優先的標的，包括DRAM、第三代半導體、CPO、分離元件、被動元件、金融股、蘋概股、政策加持的軍工股及無人機等都可以留意；由於熱錢行情下，預期指數修正空間不大， 操作上以選股為主，鎖定「低基期」股， 避開漲多的強勢股。

台股15日以25,494.1點開出，一度拉升至25,519.94點，但在台積電開平後翻黑， 鴻海也下跌之下，指數盤中翻黑，一度下滑至25,284.17點，不過， DRAM股則成為多頭亮點，業界傳出，美光因應需求暢旺，已暫停對部分通路商及OEM／ODM廠報價，市場預期後續價格可能調漲20%至30%，激勵南亞科（2408）亮燈漲停，華邦電（2344）大漲。

證券分析師張陳浩表示，本周Fed可能宣布降息， 若是降息1碼，恐出現利多出盡，指數可能壓回休息，他認為，一旦降息， 熱錢流進來，台積電是外資必然的買進標的，因此大指數修正空間不大， 操作上以選股為主， 鎖定低基期、且具題材的族群為首要標的

張陳浩點名布局以低基期股為首選，受惠美光傳出暫停報價的消息，將進一步推升DRAM股的表現，可留意華邦電、南亞科、群聯（8299）等；另外，第三代半導體的漢磊（3707）、嘉晶（3016）、環球晶（6488）、中美晶（5483）等也值得關注。

張陳浩還看好CPO族群，可以留意具有甲骨文大單隱藏版大贏家題材的聯鈞（3450）；分離元件族群包括整流二極體及MOSFET股也值得關注，由於AI及BBU都需要整流二極體，可以留意由強茂（2481）帶頭上攻的整流二極體股，這族群還包括德微（3675）、台半（5425）、大中（6435）、尼克森（3317）等；另外則是MOSFET的富鼎（8261）。

張陳浩指出，低基期股還有被動元也也值得觀察，以MLCC為主，包括國巨（2327）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）、信昌電（6173）等；還有就是Fed降息， 具壽險的金融股也值得留意。

統一投顧董事長黎方國表示， 本周利多及利空因素都有，利多是DRAM報價傳出上漲，還有美國總統川普帶著輝達執行長黃仁勳將訪問英國；利空則是台指期周三結算、Fed降息、技術指標RSI超過80，呈現過熱跡象、股價本益比高等。

不過，黎方國認為，資金行情下，只要未跌破5日線，多頭未被破壞，預期短線將呈現區間震盪， 約在5日線到歷史高點的25,541點；不過，漲多的PCB、AI等股不宜追高，買股以低期期為優先，包括蘋概股及具有政策加持的軍工股、無人機可以留意。