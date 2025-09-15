SCFI 走跌 法人對海運股後市看法中立
SCFI指數截至上周為止，為1,398.11點，較前一周下跌3.21%，其中，美東線上漲7.61%，美西線上漲8.27%，歐洲線則下跌12.24%。法人機構表示，海運市場第3季旺季不旺，隨第4季淡季到來，後續運價仍將持續欲振乏力，短期內尚未看到運價落底跡象。
分析師指出，美國線運價持續反彈，主因在於先前運價跌深後、航商陸續開始執行減艙計畫所帶動；歐洲線市場則因運力增加，運價自8月以來便一路走跌，近期航線獲利準水準已與美西線接近，隨第3季旺季不旺，短期內尚未看到運價落底跡象。
中長期而言，近期美國與其他國家關稅談判結果陸續出爐，關稅稅率普遍落在15%~25%區間，對於下游客戶而言，衝擊較先前預期為低，加上中美談判朝正向發展，原本對於關稅政策可能導致貨櫃海運市場需求出現大幅下修的疑慮有望獲得舒緩，旦在第4季將再度面臨需求淡季的走跌壓力中，對海運股後市看法維持中立。
