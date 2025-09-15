機器人加持 能率集團強勢、佳能攻上百元創新高
能率集團布局機器人新領域，投資美國Agility Robotics，獲得輝達加持，集團股近日股價氣勢強勁，佳能今天盤中股價首度衝破百元關卡創下歷史新高，能率亞洲漲逾5成、能率創新、能率網通也強漲逾7%。
美國人型機器人公司Agility Robotics近期宣布，在C輪融資中獲得輝達（NVIDIA）投資；能率集團旗下能率亞洲、佳能等先前已共同投資Agility Robotics新台幣3億元。
此外，Agility創辦人赫斯特（Jonathan Hurst）將於24日訪台，首站行程就安排拜訪佳能，雙方有望合作開發量產機器人視覺模組。
佳能企業將在9月17日除權、除息合計約1.7969元，今天股價繼續點火，盤中放量上攻至101.5元歷史新高價位，漲幅逾6.5%，首度突破百元關卡。
能率集團旗下多檔個股同步走揚，成為盤面吸睛族群，能率創新繼上週五漲停後，今天續強股價漲逾8%並完成填權息。
興櫃股能率亞洲已在8月27日送件申請上櫃，受惠創投平台投資機器人公司效應，股價早盤攻高至30元關卡，挑戰去年10月30.5元高點，盤中最高漲幅逾50%；能率網通搭上通訊與網安設備題材，吸引資金追捧，股價強漲逾7%。
能率集團透過佳能的核心光學與視覺技術，串連至旗下通訊、電子及投資平台，營運動能逐步顯現，形成集團股價共振效應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言