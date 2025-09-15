台股降溫！輝達「冷革命3.0」添暖 雙鴻領散熱族群續漲

輝達邁入「冷革命3.0」時代，散熱族群15日在台股降溫之際，仍保持熱度。其中，雙鴻（3324）續漲逾6.5%，股價重返800元關卡，盤中一度觸及855元，帶動協禧（3071）、尼得科超眾（6230）、建準（2421）等聯袂上揚，台達電（2308）也力穩高檔，成為盤面焦點；奇鋐（3017）則因外資近期賣多買少，股價上攻至1,095元後，反壓增強，盤中頻頻翻黑。

隨著AI伺服器算力大幅提升，功耗恐高達2,000至3,000瓦，現有散熱方案難以負荷。業界傳出，輝達要求供應商開發全新微通道水冷板（MLCP）技術，將多種散熱元件深度整合，單價是現有水冷方案的三至五倍，水冷板與均熱片亦躍升為戰略物資，宣告散熱市場正式進入「冷革命3.0」時代。

供應鏈透露，國內散熱三雄雙鴻、奇鋐、健策皆積極開發MLCP技術，其中雙鴻已率先送樣客戶測試，奇鋐、健策也具設計與生產能力，三家業者在冷革命3.0布局中均具競爭優勢。

產業人士分析指出，若GPU全面採用MLCP方案，製造成本將比現行Blackwell蓋板高出5～7倍，產品價值鏈可能大幅上移；隨AMD、AWS、Google等大廠若跟進，MLCP有望成為散熱產業格局調整的重要節點，但目前仍屬市場推測。新架構尚未確定前，傳統冷板仍是主流，GB300出貨成長將持續支撐散熱廠營運動能；新舊方案交替期間，卡位MLCP大單亦是各廠策略核心。

法人表示，高功耗AI伺服器需求持續升溫，散熱族群中長期成長題材仍明確。觀察台股盤面，散熱股股價強勢表現，不僅反映市場對新技術題材的期待，也凸顯資金追逐成長股的趨勢。