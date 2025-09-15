富蘭克林：新興市場成長動能具韌性 投資機會多元

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富蘭克林投顧表示，美中雙方貿易休戰延續至11月中旬，為雙方談判爭取時間，有助提振整體股市投資信心，加以反內卷、刺激消費等政策推動及人工智慧（AI）相關題材持續發酵，推動中港市場表現優異。

不過，富蘭克林投顧認為，現階段中國經濟情勢較疲軟，通貨緊縮、房地產市場疲弱、失業率偏高等問題持續。因此，股市漲勢是否延續，仍須取決於企業基本面改善及政策支持力道強化。

相形之下，富蘭克林投顧表示，印度受惠於成長動能強勁、通貨膨脹趨緩及央行鴿派、GST消費稅調降、消費者信心回升、資本支出改善、與中國關係回溫等因素，均有利經濟與企業獲利前景。

富蘭克林投顧分析，最近市場過度關注美印之間的俄羅斯石油進口問題，導致印度股市近幾個月表現較疲弱，與基本面脫鉤，這也使印度股市評價過高的趨勢有所修正，相對新興股市的溢價情勢明顯收斂至十年平均值。展望未來，印度股市評價水準仍有提升空間。

