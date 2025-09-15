「低基期」出頭天！矽晶圓3檔鎖漲停 漢磊、合晶萬張買單在線等

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
矽晶圓族群今日漲勢強勁。圖／本報系資料照片
台股上周連日創下歷史新高後，15日進入震盪整理。隨著權值股台積電（2330）與鴻海（2317）雙雙回落，盤中指數回落約120百點。然而，市場資金並未退卻，而是轉向尋找「位階相對較低」的族群，其中矽晶圓族群表現尤其吸睛，成為盤面多頭的最新焦點。

矽晶圓族群今日漲勢強勁，漢磊（3707）、合晶（6182）、嘉晶（3016）開盤後快速衝上漲停並鎖住，買單高掛。其中，漢磊與嘉晶漲停排隊買單高掛逾萬張，顯示買氣極為強勁。龍頭廠環球晶（6488）也一度觸及423元波段新高，儘管盤中回測400元整數關卡，但仍舊維持高檔震盪，帶動整體族群人氣。

其中，漢磊上周五獲外資回補買超2,352張，放量突破5日線。今早多頭量價同步升溫，盤中衝上62.9元漲停鎖住，改寫近一年波段高位。漢磊為全球首家同時具備GaN與SiC代工能力的業者，在化合物半導體領域深耕超過15年，擁有一座4/5吋及兩座6吋晶圓廠。雖上半年受終端庫存調整影響，法人指出，隨著市況回溫與先進製程導入，下半年營運可望逐步回升，後市動能可期。

合晶同樣表現強勢，上周五獲外資大舉買超3,491張，今早開盤約2分鐘即快攻漲停，盤中仍有逾1.4萬張買單排隊。

分析師指出，這一波行情的動能主要來自降息預期與資金面的推波助瀾。在Fed降息預期尚未改變的情況下，熱錢仍將持續尋找投資機會。同時，分析師也提醒，目前台股指數處於相對高檔，未來FED降息的幅度將成為台股持續上攻或回檔整理的關鍵。

在此背景下，第三代半導體的漢磊、嘉晶、環球晶、中美晶（5483）等因目前股價位階仍相對較低，成為資金追逐的標的，可多加關注。

漢磊 矽晶圓

