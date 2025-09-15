10月「三喜臨門」現金紅包＋三連假＋百貨新開幕 觀光餐飲股迎大補丸

10月國內消費市場即將迎來罕見的「三喜臨門」。首先，政府普發每人1萬元現金，等於全民荷包集體加厚；其次，中秋節（10/6～10/8）、國慶日（10/10～10/12）、光復節（10/25～10/27）三個連續假期接力登場，創造大量出遊與聚餐需求；再者，新光三越小北店正式開幕、全台百貨店王—新光三越中港店傳將在9月底回歸，提供更多餐飲、購物與休憩場域。業界形容：「錢有了、假也有了、新餐廳也開了，10月觀光餐飲市場一定十分熱鬧。」

餐飲業方面，聚餐型品牌如王品（2727）、瓦城（2729）、漢來美食（1268）、乾杯（1269）等，都可望受惠於連假聚餐潮，加上百貨商場回歸與新店開幕，也將帶來更多餐飲櫃位，推升消費動能。以瓦城為例，在台中新光三越設有三間餐廳，包括瓦城、時時香the Diner 樂子，在新開幕的新光三越小北店也有新店開幕，為第4季營運增添材火。

觀光飯店業者也摩拳擦掌，特別是度假型飯店最被看好。10月三個連假銜接普發現金紅包，不僅帶動民眾短天數國內旅遊意願，還能順勢推升親子與家庭客群的住房與餐飲消費。市場看好包括晶華（2707）、雲品（2748）、老爺知（5704）等坐落在熱門旅遊景點的度假飯店，最能吃到「連假＋普發」雙紅利，住房率可望拉升至八成以上。

旅行社同樣受惠於10月連假與普發現金的雙重刺激。業者觀察，連假適合安排短天數行程，除國旅外，韓國、日本、東南亞的3至5日遊產品詢問度明顯上升。雄獅（2731）、五福（2745）等旅行社皆指出，民眾手中多了一筆現金紅包，加上連假集中在下半年，帶動不少民眾「說走就走」，刺激訂單提前湧現。

法人表示，10月「三喜臨門」效應將大幅推升內需消費力道，從聚餐到旅遊皆有明顯挹注，對餐飲、飯店與旅行社營收表現都是強心針。