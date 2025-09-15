台股翻黑下跌190點 權值股PCB軍工無力

快訊

中央社／ 台北15日電

台股今天開高，逼近盤中歷史高點25541點後，多頭力道轉弱，指數翻黑跌勢擴大，盤中一度跌190點，最低觸及25284點附近，隨後跌幅收斂，台積電、鴻海等權值股熄火，軍工、PCB族群漲多拉回，DRAM概念股大漲。

台股連續5個交易日寫收盤新高紀錄，上週五以25474.64點作收。美股上週五主要指數互有漲跌，特斯拉、美光勁揚。

台股今天高檔震盪，今天以25494點開高後走跌，盤中一度跌190點，最低觸及25284點附近。

截至11時20分左右，加權指數下跌82.71點，為25391點，跌幅0.32%，電子股下跌0.4%，金融股逆勢上揚，櫃買指數同步走低，下跌0.7%。

多數權值股熄火，台積電下跌5元至1255元，跌幅0.4%；鴻海下跌逾1%，台達電平盤震盪，聯發科小漲。

族群方面，記憶體與IC設計點火，美光股價勁揚，帶動台灣DRAM大廠南亞科觸及漲停、華邦電上漲近6%，矽力-KY、通嘉、茂達、盛群、群聯等IC設計族群同步走強。

不過，PCB族群漲勢退潮，富喬、金像電、定穎、德宏、台燿跌逾5%，金居慘摔跌停。

軍工無人機概念股雷虎、長榮航太、晟田、中光電同步拉回，台船、龍德造船下挫，漢翔逆勢抗跌上漲逾2%。

