禾榮科600元掛牌上市 董座許金龍：硼中子捕獲治療五年內打入歐美市場

禾榮科（7799）15日以承銷價600元正式上市掛牌交易，董事長許金龍表示，禾榮科發展BNCT（硼中子捕獲治療），是國內極少數涉足加速器、核物理這種超高技術門檻「跨足了核物理、工程與製藥整合領域」的項目，禾榮科將於五年內進軍歐美市場，打造跨國BNCT臨床應用與技術合作生態體系。

禾榮科15日以每股600元掛牌上市，開盤跳空以740元開出，上漲140元，漲幅23.33%，股價一度衝高至776元， 上漲176元，中籤的投資人若賣在這個價位可賺進17.6萬元，報酬率29.33%。

許金榮表示，傳統癌症標靶治療是靠藥物找出癌細胞特有的標記來攻擊，但會產生抗藥性與副作用。而BNCT是先讓癌細胞吃下含硼藥物，再照射中子引爆癌細胞內的硼-10，精準破壞癌細胞。相比標靶治療、免疫療法、放射線治療，BNCT更適合處理復發性、瀰漫性、難治性或無法手術的癌症，填補現有癌症治療技術的缺口。

他表示，禾榮科之所以能做到其他生技公司難以提供的BNCT全方位治療方案，關鍵在於，傳統生技公司多專注於醫材或藥物研發與製造，極少涉足加速器、核物理這種超高技術門檻的領域。而禾榮科「跨足了核物理、工程與製藥整合領域」，其他生技公司若想切入，不僅要投入龐大資本建立設備與藥物生產研發，還要通過嚴謹的臨床與系統驗證，也因此公司在BNCT技術發展上能位居領先地位。

許金榮進一步表示，公司的目前著重於國內及亞太市場布局，並於五年內進軍歐美市場，打造跨國BNCT臨床應用與技術合作生態體系。短期內將持續深耕台灣，加速在國內醫療市場部署加速器型BNCT設備，並強化臨床數據收集；中期目標為複製台灣成功經驗，拓展亞太市場，如新加坡、泰國與越南等；長期則以歐美為目標，結盟當地指標醫療機構，推動BNCT技術普及並取得藥證。

禾榮科表示，除現行主力治療藥物BPA及診斷用藥FBPA外，公司亦積極拓展新適應症，同步投入新一代含硼藥物的研發。持續優化AB-BNCT系統性能，致力於先進射束技術、開發核輻射偵檢系統與智慧醫療平台，致力於提升治療品質與臨床應用效能。

商業模式上，公司提供彈性的合作模式，靈活對應各地醫療體系，並將與保險業者合作，推動BNCT納入醫療保險體系，降低患者負擔、擴大市場滲透。同時，憑藉垂直整合能力與全球唯一一站式解決方案，禾榮科具備與國際藥廠與醫療機構建立策略聯盟的條件，目前已啟動與亞太國家合作，並將拓展至歐美市場，加速全球佈局與營收成長。