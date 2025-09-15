快訊

天母人吃了20年！老闆進廠維修 「老地方牛肉麵」即起歇業

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「運勢旺盛」：有豐厚進帳

「寧做曼德拉、不做伍子胥」 柯文哲：人民面對國家機器渺小無力

禾榮科600元掛牌上市 董座許金龍：硼中子捕獲治療五年內打入歐美市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
禾榮科董事長許金榮（左四）、總經理沈孝廉（左三）率領團隊風光掛牌。禾榮科／提供
禾榮科董事長許金榮（左四）、總經理沈孝廉（左三）率領團隊風光掛牌。禾榮科／提供

禾榮科（7799）15日以承銷價600元正式上市掛牌交易，董事長許金龍表示，禾榮科發展BNCT（硼中子捕獲治療），是國內極少數涉足加速器、核物理這種超高技術門檻「跨足了核物理、工程與製藥整合領域」的項目，禾榮科將於五年內進軍歐美市場，打造跨國BNCT臨床應用與技術合作生態體系。

禾榮科15日以每股600元掛牌上市，開盤跳空以740元開出，上漲140元，漲幅23.33%，股價一度衝高至776元， 上漲176元，中籤的投資人若賣在這個價位可賺進17.6萬元，報酬率29.33%。

許金榮表示，傳統癌症標靶治療是靠藥物找出癌細胞特有的標記來攻擊，但會產生抗藥性與副作用。而BNCT是先讓癌細胞吃下含硼藥物，再照射中子引爆癌細胞內的硼-10，精準破壞癌細胞。相比標靶治療、免疫療法、放射線治療，BNCT更適合處理復發性、瀰漫性、難治性或無法手術的癌症，填補現有癌症治療技術的缺口。

他表示，禾榮科之所以能做到其他生技公司難以提供的BNCT全方位治療方案，關鍵在於，傳統生技公司多專注於醫材或藥物研發與製造，極少涉足加速器、核物理這種超高技術門檻的領域。而禾榮科「跨足了核物理、工程與製藥整合領域」，其他生技公司若想切入，不僅要投入龐大資本建立設備與藥物生產研發，還要通過嚴謹的臨床與系統驗證，也因此公司在BNCT技術發展上能位居領先地位。

許金榮進一步表示，公司的目前著重於國內及亞太市場布局，並於五年內進軍歐美市場，打造跨國BNCT臨床應用與技術合作生態體系。短期內將持續深耕台灣，加速在國內醫療市場部署加速器型BNCT設備，並強化臨床數據收集；中期目標為複製台灣成功經驗，拓展亞太市場，如新加坡、泰國與越南等；長期則以歐美為目標，結盟當地指標醫療機構，推動BNCT技術普及並取得藥證。

禾榮科表示，除現行主力治療藥物BPA及診斷用藥FBPA外，公司亦積極拓展新適應症，同步投入新一代含硼藥物的研發。持續優化AB-BNCT系統性能，致力於先進射束技術、開發核輻射偵檢系統與智慧醫療平台，致力於提升治療品質與臨床應用效能。

商業模式上，公司提供彈性的合作模式，靈活對應各地醫療體系，並將與保險業者合作，推動BNCT納入醫療保險體系，降低患者負擔、擴大市場滲透。同時，憑藉垂直整合能力與全球唯一一站式解決方案，禾榮科具備與國際藥廠與醫療機構建立策略聯盟的條件，目前已啟動與亞太國家合作，並將拓展至歐美市場，加速全球佈局與營收成長。

癌症 生技 癌細胞

延伸閱讀

29歲男星罹肺癌末期！癌細胞轉移腦部「飽受折磨」罕公開近況

輝達機器人新大腦Thor上市 黃仁勳：推進物理AI時代

癌症精準治療新兵！禾榮科9月中旬掛牌 市值已衝破千億

全球唯一完整BNCT解決方案 禾榮科搶攻癌症精準治療藍海

相關新聞

台股創新高、降息又在即...9月魔咒已破？伊森：短期小心利多出盡回馬槍

在台股創下歷史新高，市場歡聲雷動的時候，伊森想從通膨數據開始說起，對於讀者來說，本周的台股創高之旅，重要的關鍵是通膨到底有沒有再起，而且是發生在商品上?還是發生在服務上? 究竟川普關稅是否對通膨產生了一定作用，這次的數據是新實施的對等關稅後的首份報告，上表示整理的CPI數據，可以看到市場預期是上升的，「問題是會不會超乎預期？」

「低基期」出頭天！矽晶圓3檔鎖漲停 漢磊、合晶萬張買單在線等

台股上周連日創下歷史新高後，15日進入震盪整理。隨著權值股台積電（2330）與鴻海（2317）雙雙回落，盤中指數回落約1...

10月「三喜臨門」現金紅包＋三連假＋百貨新開幕 觀光餐飲股迎大補丸

10月國內消費市場即將迎來罕見的「三喜臨門」。首先，政府普發每人1萬元現金，等於全民荷包集體加厚；其次，中秋節（10/6...

禾榮科掛牌首日躍生技股王 盤中漲近3成

聚焦癌症精準治療領域的禾榮科今天以承銷價600元掛牌上市，上演蜜月行情，最高為776元，上漲達29%，更擠下保瑞成為生技...

禾榮科600元掛牌上市 董座許金龍：硼中子捕獲治療五年內打入歐美市場

禾榮科（7799）15日以承銷價600元正式上市掛牌交易，董事長許金龍表示，禾榮科發展BNCT（硼中子捕獲治療），是國內...

加權指數開高後即震盪拉回 記憶體、第三代半導體亮眼

美股四大指數上周五漲跌互見，道瓊工業指數、S&P500小跌，那斯達克、費半指數小漲。台股15日開盤開高、最高上漲45點至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。