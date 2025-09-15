禾榮科掛牌首日躍生技股王 盤中漲近3成
聚焦癌症精準治療領域的禾榮科今天以承銷價600元掛牌上市，上演蜜月行情，最高為776元，上漲達29%，更擠下保瑞成為生技新股王。
禾榮科為國內半導體設備大廠漢民集團所投資成立，為台灣首家專注於開發加速器型硼中子捕獲治療（AB-BNCT）系統的公司，為標靶性放射治療。
禾榮科董事長許金榮今天透過新聞稿表示，禾榮科因跨足核物理、工程與製藥整合領域，其他生技公司若想切入，得投入龐大資本建立設備與藥物生產研發，還要通過嚴謹臨床與系統驗證，因此禾榮科在BNCT技術發展具有優勢。
許金榮進一步表示，禾榮科目前著重於國內及亞太市場布局，並計劃在5年內進軍歐美市場，打造跨國BNCT臨床應用與技術合作生態體系。短期內將持續深耕台灣，加速在國內醫療市場部署加速器型BNCT設備，並強化臨床數據收集。
中期目標為複製台灣成功經驗，拓展亞太市場，如新加坡、泰國與越南等；長期以歐美市場為目標，結盟當地指標醫療機構，推動BNCT技術普及並取得藥證。
商業模式方面，禾榮科表示，提供彈性合作模式，可對應各地醫療體系，並將與保險業者合作，推動BNCT納入醫療保險體系，以擴大市場滲透率；另外，也具備與國際藥廠與醫療機構建立策略聯盟的條件，目前已啟動與亞太國家合作，並將拓展至歐美市場，加速全球布局與營收成長。
