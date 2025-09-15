快訊

天母人吃了20年！老闆進廠維修 「老地方牛肉麵」即起歇業

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「運勢旺盛」：有豐厚進帳

「寧做曼德拉、不做伍子胥」 柯文哲：人民面對國家機器渺小無力

加權指數開高後即震盪拉回 記憶體、第三代半導體亮眼

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
台股。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

美股四大指數上周五漲跌互見，道瓊工業指數、S&P500小跌，那斯達克、費半指數小漲。台股15日開盤開高、最高上漲45點至25,519點，隨後即震盪拉回，盤中最低下跌190點至25,284點。盤面上以記憶體、第三代半導體如碳化矽、矽晶圓等族群表現較亮眼。

市場樂觀預期本周FOMC會議降息，加上AI相關個股8月營收表現亮眼，加權指數上周續創新高，且在資金面寬鬆預期下，預料短線指數有望沿短均線持續上行，法人提醒，惟須留意熱點族群漲多後個股表現分化，高檔持續消化獲利賣壓，待整理後再擇優布局或挑選基本面相對強之個股沿短均線操作，或轉留意基期相對低的被動元件、封測、CPO、記憶體等及具政策題材的軍工族群。

台新投顧指出，AI伺服器需要高頻寬的光學傳輸來連接GPU，資料中心之間也需要快速的傳輸速度同步龐大的資料，高速光模組的需求強勁，矽光子技術與共同封裝光學（CPO）技術的應用正在加速成長。台北國際航太暨國防工業展於9月18-20日開展，議題橫跨國防、航空、太空、無人載具等，題材持續發酵。記憶體產業受惠三大原廠策略性減產，DRAM和NAND Flash價格皆止跌回穩，下半年整體上行趨勢明確。

延伸閱讀

南亞科漲停鎖死！美光喊停報價＋日方補貼擴產 點火記憶體行情？

蔡明彥專欄／記憶體、金融股 偏多操作

聯華神通卡位軍工商機

記憶體漲勢恐延至Q4 美光今起停止所有DRAM產品報價一周

相關新聞

台股創新高、降息又在即...9月魔咒已破？伊森：短期小心利多出盡回馬槍

在台股創下歷史新高，市場歡聲雷動的時候，伊森想從通膨數據開始說起，對於讀者來說，本周的台股創高之旅，重要的關鍵是通膨到底有沒有再起，而且是發生在商品上?還是發生在服務上? 究竟川普關稅是否對通膨產生了一定作用，這次的數據是新實施的對等關稅後的首份報告，上表示整理的CPI數據，可以看到市場預期是上升的，「問題是會不會超乎預期？」

「低基期」出頭天！矽晶圓3檔鎖漲停 漢磊、合晶萬張買單在線等

台股上周連日創下歷史新高後，15日進入震盪整理。隨著權值股台積電（2330）與鴻海（2317）雙雙回落，盤中指數回落約1...

10月「三喜臨門」現金紅包＋三連假＋百貨新開幕 觀光餐飲股迎大補丸

10月國內消費市場即將迎來罕見的「三喜臨門」。首先，政府普發每人1萬元現金，等於全民荷包集體加厚；其次，中秋節（10/6...

禾榮科掛牌首日躍生技股王 盤中漲近3成

聚焦癌症精準治療領域的禾榮科今天以承銷價600元掛牌上市，上演蜜月行情，最高為776元，上漲達29%，更擠下保瑞成為生技...

禾榮科600元掛牌上市 董座許金龍：硼中子捕獲治療五年內打入歐美市場

禾榮科（7799）15日以承銷價600元正式上市掛牌交易，董事長許金龍表示，禾榮科發展BNCT（硼中子捕獲治療），是國內...

加權指數開高後即震盪拉回 記憶體、第三代半導體亮眼

美股四大指數上周五漲跌互見，道瓊工業指數、S&P500小跌，那斯達克、費半指數小漲。台股15日開盤開高、最高上漲45點至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。