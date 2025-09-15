加權指數開高後即震盪拉回 記憶體、第三代半導體亮眼

美股四大指數上周五漲跌互見，道瓊工業指數、S&P500小跌，那斯達克、費半指數小漲。台股15日開盤開高、最高上漲45點至25,519點，隨後即震盪拉回，盤中最低下跌190點至25,284點。盤面上以記憶體、第三代半導體如碳化矽、矽晶圓等族群表現較亮眼。

市場樂觀預期本周FOMC會議降息，加上AI相關個股8月營收表現亮眼，加權指數上周續創新高，且在資金面寬鬆預期下，預料短線指數有望沿短均線持續上行，法人提醒，惟須留意熱點族群漲多後個股表現分化，高檔持續消化獲利賣壓，待整理後再擇優布局或挑選基本面相對強之個股沿短均線操作，或轉留意基期相對低的被動元件、封測、CPO、記憶體等及具政策題材的軍工族群。

台新投顧指出，AI伺服器需要高頻寬的光學傳輸來連接GPU，資料中心之間也需要快速的傳輸速度同步龐大的資料，高速光模組的需求強勁，矽光子技術與共同封裝光學（CPO）技術的應用正在加速成長。台北國際航太暨國防工業展於9月18-20日開展，議題橫跨國防、航空、太空、無人載具等，題材持續發酵。記憶體產業受惠三大原廠策略性減產，DRAM和NAND Flash價格皆止跌回穩，下半年整體上行趨勢明確。