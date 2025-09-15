台股連創新高後拉回整理 美降息有利金融股後市 吸引資金轉進

台股上周在美股大漲激勵下天天創新高，上周五美股四大指數漲跌互見，高檔整理，今天亞股普遍拉回，台股也下跌過百點，資金轉進金融類股成撐盤主力。由於美國聯準會（Fed）本周可望降息，對於坐擁龐大海外債券部位的壽險獲利將是大利多，三大金控富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891）除了壽險子公司有債券評價利益，銀行端也有機會因此提升淨利差NIM，而降息有利資本市場，對金控各子公司財務操作也有正面效益。

法人分析，美國聯準會本周利率會議降息可望底定，台灣央行預期不會立即跟進，因此對銀行業來說，海外債券評價利益增加，台幣存放利差不動，可望提升淨利差，而資本市場受惠降息將可望挹注金控子公司財務操作收益表現，也因此在台股屢創新高後拉回整理，資金也順勢轉進金融股，一方面有美國降息的實質利多，另方面也有避險意味。

華南投顧分析指出，台股連番創新高後，市場心態居高思危，今天內資拋台積電、壓指數，轉進其他題材股成主要交易策略，市場預期美國即將降息，金融業迎來資產價值回升，因此資金轉進金融族群，包括旗下有大型壽險的金控、大型銀行獲利預期成長的金控、貼近資本市場的證券型金控與證券股等成為焦點，包括傳聞可能併購三商美邦人壽的中信金，以及雙雄富邦金與國泰金，還有凱基金（2883）、台新新光金（2887）、合庫金（5880）、元大金（2885）、統一證（2855），均有買盤轉進。

富邦金、國泰金雙雄8月單月獲利大賺百億元，中信金旗下中信銀獲利續創新高，領先國銀同業，元大金泛證券體系獲利強勁，法人分析，美國即將啟動新的降息循環，對金融股資產部位、財務操作均屬正面，大型壽險有龐大海外債券部位，股市操作以及財富管理業務等也可望因資本市場表現而受惠。但中長期仍須注意台幣匯率、央行後續利率政策等變化，以及對總體經濟變化對銀行放款與淨息收、手續費收益的影響等。