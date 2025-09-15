AI 題材漲多拉回 台股盤中高低點落差達235點

台股13日盤中表現震盪，在AI相關題材漲多拉回下，截至上午11點整，盤中指數最低來到25,284點、最高則為25,519點，高低點落差達235點，且持續震盪中。法人表示，隨著市場對降息的樂觀預期升溫，加上半導體需求前景穩健，因此近期交投熱絡，但仍需留意漲多拉回、獲利了結。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，市場對降息預期樂觀，美股三大指數近日同時創下收盤創新高，挹注市場多頭氣氛，加上台股今年以來的漲勢仍落後美股，在AI與科技相關財報題材持續發酵帶動下，盤面類股輪動，AI相關主題接棒率領大盤挑戰新高。

在總體經濟方面，安聯投信台股團隊表示，根據美國最新公布8月PPI數據為四個月來首度下跌，較去年同期下降至2.6％， 舒緩市場對通膨頑強的擔憂，強化市場更加篤定聯準會降息；受惠於美國最新公布通膨數據溫和，加上初領失業救濟金人數大增，市場強化對聯準會9月降息的期待，帶動台股持續維持多方氣勢。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，AI生態系統的前景依然健康，多數AI相關企業管理層對未來趨勢保持正向，AI項目的進展仍穩步推進。另一方面，在新AI資料中心建設公告、對新型推理AI模型對的強勁需求，以及更有利的高階晶片半出口政策加持下亦提振市場信心。

就題材面，安聯投信台股團隊表示，預期在AI軍備競賽下，全球主要雲端服務業者（CSP）持續加碼投資，資本支出動能可望延續至明年，再加上星際之門（Stargate）計畫及中東投資，有利於台廠AI供應鏈及半導體產業。經歷反覆消化對等關稅與地緣政治利空，台股目前走勢有望逐漸轉為高檔震盪格局。